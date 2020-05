Los canarios esperan de media siete meses para una prótesis de cadera o rodilla; los vascos, menos de dos  

Los canarios a quienes se les ha prescrito una operación no urgente de Traumatología deben esperar, de media, cerca de siete meses para ser intervenidos. Dentro de la especialidad que sigue acumulando la mayor lista de espera del país, el Archipiélago presenta los peores indicadores de todo el Estado, con una demora de 207 días. En el polo opuesto, los ciudadanos de comunidades como La Rioja o Euskadi esperan menos de dos meses, según el informe publicado esta semana por el Ministerio de Sanidad con datos que corresponden a diciembre de 2019 y que, por tanto, no recogen aún la incidencia de la crisis sanitaria de la COVID-19 y la paralización de las actividades asistenciales no prioritarias.

En comparación con el mismo mes de 2018, la cifra se reduce ligeramente, en apenas dos días. Sin embargo, si se toman en consideración los datos de junio de 2019, el aumento en Canarias es significativo, ya que entonces el periodo medio de espera se situaba en 187 días, 20 menos.

Para que un isleño pueda someterse a una operación de prótesis de cadera no urgente tendrán que pasar de media 210 días, casi 50 más que seis meses antes. Para un implante de rodilla, uno de los procesos quirúrgicos incorporados en la última actualización del Ministerio de Sanidad, la demora es también de 202 días. Estas intervenciones, que se vinculan al envejecimiento de la población, contribuyen a aumentar el estado funcional de los pacientes y su calidad de vida. Para una artroscopia (reparación del tejido dañado en la rodilla), la espera es de cinco meses y medio, 167 días. En diciembre de 2018 era de 265 y seis meses después, de 181. En la cirugía para tratar el síndrome del túnel carpiano (que genera dolor y debilidad en la mano), la media es de 89 días, cerca de tres meses, una cifra similar al ejercicio anterior.

Tampoco son halagüeños los datos relativos a las consultas. Los pacientes que deban acudir a una primera cita con el traumatólogo deberán esperar 130 días, ocho más que en 2018 y 27 más que en junio del año pasado. La demora para el 95% de ellos será superior a dos meses. En Euskadi, el tiempo se reduce a los 35 días. En las Islas Baleares, a 45.

De 127 a 133 días de espera

En términos generales, en Canarias aumentó a finales del año pasado tanto la lista de espera quirúrgica, en un porcentaje del 5% hasta las 25.888 personas, como el tiempo medio de espera, de los 127 días en junio a los 133 en diciembre, en el conjunto de las catorce especialidades que contabiliza el Sistema Nacional de Salud. Esas cifras sitúan al Archipiélago como la cuarta comunidad con mayor demora, por delante de Castilla-La Mancha (163), Andalucía (181) y Catalunya (155). Un año antes era, con 140, la tercera región a la cola en este indicador. La otra cara de la moneda vuelve a ser Euskadi, región en la que cada paciente debe aguardar, de media, 48 días para poder ser intervenido en un quirófano. Es decir, apenas un mes y medio.

Las tres áreas que concentran prácticamente la mitad de los pacientes que están pendientes de ser operados en las Islas son Traumatología (7.391), Oftalmología (5.285) y Cirugía General y del Aparato Digestivo (4.051). En cirugía maxilofacial y pediátrica, el Archipiélago presenta el segundo mayor tiempo de espera de todo el país, solo por detrás de Castilla-La Mancha, con 154 y 253 días, respectivamente. En el otro lado de la balanza, los pacientes isleños de las áreas de Otorrinolaringología y de Ginecología entran en el quirófano, de media, solo dos meses después de que lo prescriba el médico especialista

Con respecto a las cifras registradas en junio de 2019, las últimas atribuibles a la labor del equipo liderado por José Manuel Baltar en la Consejería de Sanidad, la lista sube en diciembre, con Teresa Cruz como titular del departamento, en diez de las catorce especialidades del SNS.

Por procesos, más de 3.500 personas esperan en Canarias para operarse de cataratas, con una demora de 72 días; 1.118 por una prótesis de rodilla, con un retraso de siete meses, y 768 para ser intervenidos por una hernia en la ingle o en el canal femoral en un plazo que supera de media los tres meses.

Más de cuatro meses para una cita con el especialista

Los ciudadanos de las Islas soportan el segundo mayor tiempo de espera de todo el país para acudir a la primera consulta de un especialista. La media es de 122 días, muy lejos de la nacional, que se sitúa en los 88. Solo empeora el registro canario Andalucía, con 130 días. En la comparación con los datos propios de los anteriores informes, también sale perdiendo. En junio de 2019, las Islas acumulaban una demora de 107 días para una cita médica, diez menos que en diciembre de 2018. Traumatología, Oftalmología y Dermatología suman el 53% de los pacientes que aguardan en el Archipiélago para ser vistos por un especialista. En total, son 141.386 personas, cerca de 9.000 más que en los periodos inmediatamente anteriores.

Las demoras más altas del Estado en las consultas de Oftalmología, Dermatología y Otorrinolaringología se dan en Canarias, con 140, 118 y 165 días, respectivamente. El 90% de los ciudadanos del Archipiélago espera más de dos meses para ver al especialista.