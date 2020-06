Canarias inicia la última semana del estado de alarma con once altas y solo un contagio más registrado este lunes

Canarias inicia este lunes su segunda y probablemente última semana de la fase tres de desescalada con ochenta enfermos activos por COVID-19, de los que uno está en cuidados intensivos, once hospitalizados en planta y 68 pacientes en sus respectivos domicilios.



Este lunes, con datos hasta las 14.00 horas facilitados por la Consejería de Sanidad, se ha registrado un nuevo contagio y se han producido once altas.



Los contagios acumulados en las islas desde el inicio de la pandemia alcanzan los 2.387, de los que 2.145 han sido dados de alta y 162 han fallecido.



Por islas, Gran Canaria es la que más casos activos tiene asignados, un total de 28, de ellos uno hospitalizado en planta y 27 en sus casas.



Sigue Tenerife, donde quedan 25 casos activos, uno de ellos en UCI, siete en planta y 17 en sus domicilios.



En La Palma hay once casos activos, ninguno hospitalizado, en Lanzarote quedan tres (dos en planta y uno en su casa) y en Fuerteventura hay uno, que está en su domicilio.