Canarias ha dejado de invertir 1.000 millones en su educación pública no universitaria, a la que le faltan 2.500 docentes y 11.000 plazas de Infantil, y ha permitido que el sistema público haya pasado de representar el 81,6% de la oferta al 75,6% entre los cursos 1996-1997 y 2017-2018.



Esta es la situación en la que, según ha denunciado este miércoles la Plataforma por el 5 % para la Educación, ha dejado el Gobierno canario a la enseñanza pública no universitaria en las islas, que "no ha perdido calidad" pese a los recortes que ha sufrido, sobre todo en los últimos cuatro años, "los peores de la historia de la autonomía" respecto a la inversión destinada a este servicio esencial en el contexto de lo que ha crecido el PIB regional.



Con esos recortes presupuestarios, la Administración canaria se ha alejado "de la senda a seguir para conseguir, tal y como establece la Ley regional de Educación, que en 2022 este sistema público reciba el 5 % del PIB del archipiélago", apostilla esta plataforma ciudadana, que cifra en 480 millones adicionales los que habría que haber presupuestado este año para educación en 2019.



Tres de los portavoces de la plataforma, Fernando Redondo, Carlos Quesada y Bernardino Ruiz, han presentado en una rueda de prensa la campaña "Apuesta por la Pública", que desde este miércoles se difunde en redes sociales para "dignificar la imagen" del sistema educativo público isleño y recordar que es "el único modelo de cohesión social e igualdad de oportunidades", frente al que se sitúan otros "que venden más imagen que calidad y realidad".



En esta campaña intervienen canarios con una trayectoria profesional "de éxito", como el grancanario David Rapisarda, doctor en Ciencias Físicas y científico titular del CIEMAT, en Madrid, o Ida Susal, cantautora y diseñadora, quienes reclaman que la inversión en la enseñanza pública, donde se formaron y se forman sus hijos, sea una prioridad política y social en esta comunidad autónoma.



Fernando Redondo ha insistido en que la educación no ha sido una prioridad política en Canarias y ha recalcado que en lugar de hablar de deportes electrónicos, el Gobierno regional debería solventar el "déficit educativo" que sigue sufriendo una sociedad como la isleña, que sigue importando mano de obra por falta de educación.



El expresidente del Consejo Económico y Social de Canarias ha recordado que la Ley de Educación de la comunidad autónoma establece que "como mínimo" este sistema público debe financiarse con el 5 % del PIB autonómico, un porcentaje que este año se sitúa en el 3,63 %, después de que en 2008 fuera del 4 %.



Redondo ha considerado "crucial" resolver la encrucijada de la educación pública en Canarias porque sin asegurar "los cimientos de esta sociedad" no se podrá hablar "ni de cambio de modelo económico ni de nada más" con una base educativa "tan endeble".



Por eso, ha lamentado que la Administración no crea en la educación pública como un factor transformador de la sociedad y no abandere campañas como la que lanza este miércoles esta plataforma, a la que podrá sumarse todo el que quiera con su testimonio, y permita, por el contrario, que se cierren colegios públicos, como el Guiniguada, en Las Palmas de Gran Canaria, a la vez que financia con fondos públicos la educación concertada, que sigue ganando terreno.



En definitiva, esta plataforma cree que "se ha perdido el norte" en el ámbito educativo, por lo que aspira a promover un compromiso en favor de su defensa a nivel político, social, del profesorado y también de los padres, que también son actores del sistema.