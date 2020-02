Canarias prohibirá los plásticos de un solo uso a partir de 2021

El Gobierno de Canarias trabaja en la normativa para la eliminación progresiva de los plásticos en el archipiélago, donde suponen el 20% de los residuos. De esta forma, las Islas estarán entre los primeros territorios del país en adoptar estas medidas, como ya hizo el Gobierno de Baleares en 2019.



El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, expuso este viernes en rueda de prensa los detalles de la estrategia para el plástico en Canarias, el documento con el que se quiere promover una drástica disminución de estos residuos en las islas.



Esta estrategia se integrará en la futura ley canaria de Economía Circular ya que, añadió el consejero, se precisa la cobertura legal para que las recomendaciones pasen a obligaciones.



El viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático, Miguel Ángel Pérez, subrayó que las recomendaciones incluidas en la estrategia van dirigidas a sectores estratégicos en el uso del plástico, el primero de ellos el primario y el uso intensivo de este tipo de productos en los invernaderos. También hay recomendaciones relativas al uso de plásticos en el envasado de frutas y hortalizas con el objetivo de que se elimine el producto en origen y en la comercialización, añadió Pérez.

Explicó el viceconsejero que el sector donde la eliminación de plásticos de un solo uso será más difícil es en el hospitalario, donde se hace un uso intensivo de ellos, y detalló que la Unión Europea estipula su prohibición de manera paulatina en general en 2030, con lo que Canarias se adelantará en este objetivo.



El consejero José Antonio Valbuena señaló que el objetivo final es el de no generar residuos y consideró que la futura ley canaria de Economía Circular tendrá una tramitación "sensible" porque implica a muchos sectores económicos. En lo que se refiere a los plásticos de un solo uso -como bastoncillos y elementos de vajillas- opinó el consejero que no será complicado cumplir el objetivo de la eliminación aunque supone un cambio de hábitos, y recordó que se contribuirá a generar "un gran favor" para el espacio natural y en concreto, para los océanos. "Es cierto que los microplásticos que llegan a las aguas canarias son llevados por las corrientes y no porque sean producidos en las islas, pero las acciones globales se consiguen desde lo microlocal", argumentó el consejero.

También detalló que muchos establecimientos comerciales ya han iniciado las acciones necesarias para luchar contra el "sobreembalaje" de productos porque existe una conciencia y una demanda por parte del consumidor, que es quien puede "adelantar o dilatar" el proceso de eliminación de los plásticos. La estrategia canaria en este ámbito está financiada con fondos Feder y también incluye propuestas para ser aplicadas en la administración pública, la industria y los servicios, navieras y compañías aéreas.

El Gobierno ha trabajado en este campo a partir del primer borrador que elaboró el anterior Ejecutivo autonómico y ha actualizado sus contenidos, y aunque aún no se han concretado establecerá sanciones para quienes no cumplan la normativa. También se revisarán las tasas de gestión de residuos y se gravarán con un mayor importe las actividades comerciales en suelo que no presenten una plan de recogida separada y reciclaje de los residuos plásticos que se generen.

Además impulsará proyectos para implantar progresivamente sistemas alterativos de residuos plásticos domésticos e impondrá un canon sobre los vertidos de estos productos en vertederos, de tal manera que establecerá una subida progresiva del gravamen hasta su prohibición en 2030.

En cuanto a los residuos en el mar, se crearán convenios con los sectores pesquero y agrícola para que elaboren un plan de recogida y reciclado de los productos plásticos usados y desechados para evitar que lleguen al medio marino. Al sector servicios, se destacará la necesidad de que los establecimientos cumplan con la obligación de garantizar el correcto mantenimiento de un plan de gestión de residuos plásticos.

En el ámbito de la administración pública, se propone dar prioridad a la compra de productos reutilizados, elaborar una norma que regule la promoción de la llamada "compra verde" y que se prohíban los plásticos de un solo uso en actos públicos y fiestas patronales, entre otras medidas.