Canarias reduce otro 40% los vuelos interinsulares y deja rutas sin servicio para frenar la expansión del COVID-19

Canarias reducirá a partir de este sábado de 18 a diez los vuelos permitidos entre islas por sentido y día mientras dure el estado de alarma decretado por la pandemia de coronavirus, según ha informado en un comunicado la Consejería de Transportes regional tras alcanzar un acuerdo con los cabildos insulares.



En el comunicado se detalla que se dejan sin servicio las conexiones aéreas de Tenerife Norte con La Gomera y Lanzarote, y las de Gran Canaria con El Hierro y La Palma mientras duren las medidas del estado de alarma.



Gran Canaria tendrá tres conexiones diarias de ida y vuelta con Tenerife Norte, dos con Lanzarote y una con Fuerteventura. Tenerife Norte tendrá dos conexiones de ida y vuelta diarias con La Palma, una con El Hierro y una con Fuerteventura.

Los aviones que operen estos vuelos sólo podrán ofertar la mitad de sus plazas para asegurar la debida separación entre pasajeros.



El consejero del citado departamento, Sebastián Franquis, ha propuesto este viernes al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana estas nuevas restricciones en la movilidad aérea para intensificar la lucha contra el COVID-19.



“Hemos determinado un esquema de movilidad más restringido y seguro de las que continuamente estamos sometiendo a revisión, ampliando una reducción necesaria y ajustada a la nueva demanda”, señaló el consejero Franquis.



Las nuevas medidas restrictivas para el transporte aéreo interinsular "persiguen salvaguardar la salud pública y mitigar la propagación del COVID-19 en el ámbito de nuestra comunidad autónoma”, ha abundado el consejero.



Con las primeras medidas de restricción activadas la semana pasada a petición de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, la movilidad entre islas se redujo al 6 % de la que era habitualmente.



Según la nota, se pasaron de 398 vuelos diarios a tan solo 36, lo que supone una reducción del 90 %. Con las nuevas medidas más restrictivas, se pasa a únicamente 20 vuelos diarios entre las islas, es decir, un 96% menos de los que volaban antes de decretarse el estado de alarma.



Franquis asegura que la expansión que sigue experimentando el virus en Canarias y el incremento sensible de afectados aconsejan adoptar medidas más restrictivas aún, habida cuenta de que ya se han producido casos en islas que en el momento de dictarse la orden ministerial estaban libres de contagios.



Asimismo, el grado de afectación es diferente entre las islas por lo que, tal y como se señaló en su momento, se pretende aprovechar la oportunidad y facilidad que las características de insularidad ofrecen para el control de la entrada del virus a este territorio y su difusión entre las distintas islas.



De esta forma, se pasaría en las rutas de transporte aéreo entre islas sometidas a obligación de servicio público, de los 36 vuelos actuales (ida y vuelta), a tan solo 20.



El Gobierno considera que estas diez conexiones que recoge la propuesta son suficientes para mantener un nivel de conectividad mínima interinsular, fundamentalmente entre las islas capitalinas y las no capitalinas.



No obstante, recalca que existen desplazamientos insalvables como es el caso de las patologías cuyo tratamiento debe efectuarse en las islas capitalinas con el traslado del paciente en fechas determinadas.