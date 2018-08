Un bar de Las Canteras suspende sus conciertos de la Ruta Playa Viva tras la última denuncia del Ayuntamiento

Tras la última denuncia impuesta el pasado sábado 4 de agosto, el bar NYC Taxi, que lleva participando en la Ruta Playa Viva de Las Palmas de Gran Canaria desde hace nueve años, ha decidido cancelar todas las actividades musicales que puedan derivar en nuevas multas hasta que se llegue a un acuerdo con el Ayuntamiento.

La falta de regulación en la Ruta Playa Viva sigue siendo protagonista de incidentes como el sucedido el pasado sábado en el bar NYC Taxi. Una denuncia de la Policía Local obligó a los dueños del establecimiento a cancelar el concierto antes de que empezara, recibiendo aún así la multa horas más tarde. A raíz de esto, han decidido cancelar preventivamente cualquier actividad musical que pueda derivar en una nueva denuncia.

La Ruta se celebra todos los sábados desde hace más de diez años, con conciertos en los diferentes locales que participan. El pasado sábado se volvió a vivir una situación semejante a la de otras ocasiones en este local, ubicado en la zona de La Cícer, en la playa de Las Canteras. Este bar fue uno de los muchos que se unieron a la iniciativa impulsada por los locales Tiramisú y La Guarida Blues, y ha recibido denuncias de la Policía Local en varias ocasiones, acumulando sanciones que pueden llegar hasta los 15.000 euros de multa.

Cuenta José Bravo, uno de los propietarios del bar, que llevaban un año si denuncias. Se queja de que la Concejalía les permitía seguir celebrando los conciertos como normalmente, pero que, sin embargo, recibieron la visita de la Policía Local, que les advirtió de que de no suspender el concierto y meter a los asistentes dentro del local, les multarían. Así lo hicieron, pero alrededor de la 1:20 horas de la madrugada la policía de espectáculos les entregó la denuncia. “No entiendo cómo es esto posible, pero hasta que se resuelva el problema, tengo que cancelar estos conciertos, no solo para evitar la multa, sino para no correr el riesgo de que me cierren el local”, defiende Bravo. Las sanciones son debidas al consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, pero como señala el empresario, desde el Consistorio se les ha permitido el consumo de alcohol durante el concierto, pues es la forma con la que pagan a los artistas invitados.

Denuncia que en los últimos tres años han sido sometidos a un acoso por parte de la Policía Local. La mayor parte de las sanciones acumuladas han sido desestimadas, mientras que aquellas que han prosperado han sido recurridas y ganadas tanto en vía administrativa como en judicial, como pasó con una, tras la cual el Ayuntamiento tuvo que devolverles el importe.

No es la primera vez que se habla del peligro que corre la Ruta, tanto vecinos como dueños de los locales participantes, e incluso asistentes están ya cansados de que no se llegue a un consenso. Hace tres años, el NYC Taxi reunió más de 5.000 firmas a través de la plataforma Change.org para conseguir que Playa Viva siguiera celebrándose, pero vuelven a encontrarse con los mismos impedimentos de siempre.

Esta vez han anunciado que, tras ser imposible seguir acumulando denuncias y seguir siendo objeto de seguimiento por la Policía Local, suspenderán cualquier evento musical hasta que desde el Ayuntamiento se les notifique que tienen todas las garantías legales para poder seguir desarrollando su actividad.

Javier Doreste, concejal del área de Urbanismo del Ayuntamiento, sigue sin dar una respuesta sobre lo acontecido. Aseguraba en Onda Cero que no sabe por qué se ha producido la denuncia, pero que lo estudiarán. Mientras, no habrá más conciertos en el NYC Taxi.