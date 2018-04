El seminario 'Cartoon Business' reunirá a 120 profesionales del sector de la animación en Gran Canaria

El seminario Cartoon Business, que reunirá a 120 profesionales del sector de la animación, se celebrará por primera vez en Gran Canaria del 7 al 9 de mayo con el fin de servir de incentivo internacional a las producciones en la isla.



En el seminario, que tendrá lugar en el Centro Cultural Cicca, participarán 25 ponentes de nueve países que representan a empresas internacionales como BBC Children's, Ánima, Singular Law, Televisión Española, Ketnet, Technicolor, The Ink Group o De Agostini Group, entre otras.



El enfoque de esta reunión de carácter anual será la financiación y la obtención de recursos para la producción de animación, incentivos públicos y financiación privada, además de abordar asuntos como el nuevo público, contenidos, diferenciación de plataformas, formatos, promoción, difusión y distribución del material.



La directora de formación de Cartoon Media, Yolanda Alonso, ha explicado que el objetivo del seminario "es fortalecer la animación europea a través de acciones", y que en total se celebran siete al año y, por primera vez, "uno de ellos en Gran Canaria".



Alonso ha recalcado que "la animación en Europa genera un gran número de empleos, como locomotora de las importaciones del género audiovisual" y que "está viviendo cambios importantes que afectan a la producción, las plataformas, los programas y al público", por lo que "para las empresas es más complejo producir y obtener financiación".



Por ello, "la financiación y la gestión de recursos es el enfoque de esta edición", que pretende "ofrecer ponencias que ayuden a las productores a fortalecer su posición económica, a crear programas de animación dentro de la marca y a incrementar el número de proyectos".



Entre las ponencias, Alonso ha destacado "tres sesiones sobre financiación, incentivos y detalles de cómo compatibilizar acuerdos de coproducción en Europa", así como una conferencia que "sitúa a Gran Canaria como foco 'isla de la animación' y que explicará las ventajas del territorio a nivel fiscal".



También habrá una "presentación orientada a las pymes del sector creativo y cultural sobre el fondo de garantía creado por la Unión Europea" y se abordará la "financiación pública y cómo atraer inversión privada en su desarrollo", además cuestiones sobre "la financiación interna, tesorería, producción, venta y viabilidad económica con ponencias a cargo de empresas europeas".



Se conocerán casos de éxito como "los del grupo Agostini, Technicolor, Gigglebug Entertainment, Livebox Animation o YouTube", o el programa " Masha and the Bear, con más de 2.000 millones de reproducciones", entre otros.



El seminario está financiado por el Cabildo de Gran Canaria con una partida de 61.000 euros, según ha indicado el consejero de Desarrollo Económico, Raúl García Brink , dada "la apuesta firme por el sector audiovisual en la isla, que será sede de una de las citas obligatorias del sector de la animación de Europa".



García Brink , que ha indicado que el pasado año se celebró en Belfast (Reino Unido), ha destacado la "calidad de sus ponentes, que traerán un seminario de alto nivel a Gran Canaria como lugar con gran potencial para la creación de tejido económico dentro del sector".



Según ha recordado, "el Cabildo sigue desde hace años una línea decidida por el ámbito audiovisual, con la implementación de programas de formación, asesoramiento, facilitando espacios e instalaciones a nuevas empresas", que sirvan de impulso "para el talento grancanario y para dar a conocer la isla a empresas y productoras".



Para el consejero, "estamos comenzando a recoger los frutos de esta apuesta por el sector" en un proceso en el que "somos optimistas, con empresas instaladas y con negociaciones con otras que suponen un avance para la animación hecha en Gran Canaria".



El director de la Sociedad Promoción Económica de Gran Canaria, Cosme García, "la inversión en este evento se verá compensada con un gasto directo e indirecto estimado en Gran Canaria de 120.000 euros, al margen de su repercusión turística y promocional, que es algo que no se puede contabilizar con dinero".



Los participantes proceden de países como Polonia, Reino Unido, Serbia, Croacia, Italia, Finlandia, Bélgica, Dinamarca, Hungría, Países Bajos, Estados Unidos, México, Eslovaquia, Francia, Noruega o Moldavia.