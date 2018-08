Chirino recuerda sus inicios como escultor en el Valle de los Caídos

Espero que no volvamos nunca a tiempos pasados, que nunca fueron mejores", ha comentado este martes el escultor canario Martín Chirino, quien de joven, recién terminada su formación en la Escuela de Bellas Artes a finales de los cuarenta, trabajó esculpiendo un friso en el Valle de los Caídos.



En una entrevista en la emisora pública Canarias Radio, Chirino, de 93 años, ha explicado que su trabajo consistía en copiar junto a otros jóvenes un modelo en yeso de unos grandes frisos a las órdenes del escultor grancanario de Arucas Manuel Ramos, autor del cristo de la Catedral de Arucas, de quien era alumno.



La obra representaba el desembarco de legionarios en Almería y el grupo en el que trabajaba Chirino se encargó de pasar el modelo a la piedra granítica de los frisos.



"Cuando era mas joven, intentaba sobrevivir un poco del arte", ha explicado el artista en la entrevista, y ha explicado que se trataba de una escena con muchos soldados, muy realista.



"Nos llevaban todos los días en una especie de furgoneta y nos bajábamos y nos poníamos a tallar", unas seis o siete horas diarias.



Para Chirino, el día a día de su trabajo en el Valle de los Caídos "era tan extraño como el momento histórico; había escasez y pobreza, pero teníamos la juventud que superaba todos los avatares".



"Era un mundo de supresión, terrible. Teníamos que hacer aquello y era un trabajo importante y como tal tenia que sacarle partido y vivir", ha rememorado el escultor, quien nunca regresó al Valle de los Caídos, "jamás".



Sobre el debate político en torno a la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, Martín Chirino ha comentado que "España siempre tiene inquietudes, un pasado oscuro y hay un momento en el que hay que aclararlo", aunque más allá de eso confiesa que no sabe qué opinar: "Yo me quedo mirando y con tantos problemas que tenemos, es uno mas.



Sobre el valor artístico del Valle de los Caídos, Martín Chirino considera que alguna de las piezas de Juan de Ávalos tienen gran valor artístico: "Son grandes piezas, la grandiosidad con que están hechas y la fidelidad. Espero que eso lo dejen y no lo estropeen porque al fin y al cabo han sido parte de la historia".



Los recientes episodios en torno al Valle de los Caídos han traído al escultor "recuerdos de la posguerra", de sus penurias, de vivir en "una España completamente sumida en la oscuridad, con mucha escasez".



"Son momentos muy duros de la historia, espero que no se vuelvan a repetir. Espero que no volvamos nunca a tiempos pasados que nunca fueron mejores", ha subrayado Martín Chirino.