El Círculo de Empresarios lamenta que "se incumpla el nuevo REF" al día siguiente de publicado

El Círculo de Empresarios de Gran Canaria está satisfecho por la aprobación del nuevo REF económico, al que valora por permitir a la economía de las islas "competir con garantías en un mundo cambiante", pero alerta de que se está incumpliendo ya, sobre todo en el convenio de carreteras.



En un comunicado, el Círculo destaca que la aprobación el pasado martes de la Ley de Modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF) supone un salto significativo para el Archipiélago, pues tanto su salida del sistema de financiación autonómico como la consiguiente vinculación al derecho primario comunitario permiten a las islas recuperar "parte de los fueros históricos".



A su juicio, las distintas fuerzas políticas han culminado con éxito una negociación entre Madrid y Canarias después de 24 años de espera, "un largo periodo que había dejado absolutamente desfasados los aspectos económicos del REF", subraya.



"El resultado es una ley que ya se hacía urgente y necesaria y que influirá decisivamente en todas las tareas cotidianas de los canarios, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos", agrega la nota.



No obstante, alerta que "ahora es el momento de que la acción de gobierno haga realidad lo plasmado en el papel porque, por ahora, el REF solo es un marco legislativo que hay que cumplir".



Pone como ejemplo que la modificación del REF permite garantizar los créditos presupuestarios para el cumplimiento de los convenios suscritos para las inversiones en carreteras, obras hidráulicas, costas e infraestructuras turísticas, y el Círculo confía en que este asunto pueda verse reconducido este mes y ser recogido en los Presupuestos Generales del Estado de 2018.



Porque, añade, "este REF pone a disposición del Ejecutivo canario mimbres más que suficientes para hacer avanzar la economía y asentarla en el siglo XXI, y serán las decisiones que tome a partir de ahora las que han de hacer que las islas prosperen y generen empleo e igualdad".



El Círculo resalta que este nuevo texto "vuelve a reconocer a Canarias como Región Ultraperiférica y les permite recuperar las políticas de Estado con el archipiélago, lo que se traducirá en una inyección económica adicional de 550 millones al año".



"Está en la labor política hacer un buen uso de ese dinero y lograr solucionar los problemas de los ciudadanos y las empresas" de las islas, destaca el colectivo empresarial.



En ese sentido, abunda que existen muchas más áreas en las que ha de observarse "iniciativa política", como en la internacionalización, porque la modificación del REF abre también la vía a la apertura al exterior de la economía canaria, principalmente en el África Occidental.



"También ha de servir para que las islas avancen en su transición hacia la Sociedad del Conocimiento, gracias a los esfuerzos plasmados para amortiguar los sobrecostes que existen a la hora de acceder a las tecnologías de la información", resalta.



El Círculo de Empresarios de Gran Canaria dice que la modificación del REF no solo permite, sino que fomenta el autoconsumo energía eléctrica y la penetración de las renovables, solar y eólica, las cuales, por las características del archipiélago y el desarrollo tecnológico alcanzado, son más económicas que las convencionales.



Recuerda que la energía soporta en Canarias unos sobrecostes que requieren una compensación para no discriminar a los ciudadanos y empresas y, además, evitar la ruptura del mercado único nacional de la energía.



"El cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad recibe un impulso con medidas para favorecer la economía circular, y así se garantiza la financiación del traslado de residuos entre islas para su tratamiento o, en su caso, hasta la península cuando no existan en Canarias", comenta.



En lo que respecta a la competitividad del sector primario, el Gobierno central consignará anualmente en los Presupuestos una dotación suficiente para garantizar la cofinanciación de las producciones agrarias locales autorizadas por la UE, lo que garantizará la competitividad agrícola y ganadera de Canarias.



Sobre el precio del agua, también establece un sistema de compensación con cargo a las cuentas para que el precio de la desalada, regenerada o reutilizada hasta que alcance un nivel equivalente al del resto de España.



El Círculo de Empresarios poner de relieve la inclusión por primera vez en el nuevo REF de las universidades y la investigación establecidas en Canarias como centros de referencia a efectos del señalamiento de las políticas universitarias del Estado, que fomentará acciones y programas específicos.