Cita previa para las oficinas de atención presencial del Gobierno de Canarias

Los ciudadanos podrán acudir desde el lunes a las dos oficinas principales de atención ciudadana del Gobierno de Canarias en las dos capitales autonómicas previa cita a través del teléfono 012 y usando mascarilla, ha informado el ejecutivo.



No obstante, el Gobierno seguirá informando de los trámites y procedimientos de forma preferente mediante la sede electrónica y a través de los números de teléfono que estarán a disposición en el 012 y en la página web.



La sede electrónica y el teléfono de atención a la ciudadanía 012 siempre seguirán disponibles, ha aclarado la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.



En un comunicado, el Ejecutivo señala que las dos oficinas principales de atención a la ciudadanía, ubicadas en las plantas bajas de los edificios de usos múltiples II de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, incrementarán de forma progresiva su personal para dar mayor atención y soporte a los procedimientos cuya suspensión ha sido levantada por los departamentos.



"Para acudir de forma presencial desde mañana lunes será necesario el uso de mascarilla y solicitar antes cita previa en el servicio de atención telefónica 012 a fin de preservar el aforo y la seguridad".



Las oficinas han seguido abiertas durante el estado de alarma para expedir el certificado electrónico con cita previa y trámites urgentes, o derivados de situación de necesidad.



A lo largo de la semana, el resto de oficinas de atención a la ciudadanía y registros del Gobierno de Canarias, también en las islas no capitalinas, irán organizando la reapertura presencial, siempre bajo el régimen de cita previa telefónica.



Las demás oficinas y registros de la Comunidad Autónoma permanecerán abiertas de forma presencial a partir del 1 de junio, salvo las que no puedan garantizar la seguridad y prevención de riesgos, y también será necesario solicitar cita previa en el 012.



Las oficinas se han reorganizado para incrementar la distancia entre puestos y se han instalado mamparas de protección y barreras para garantizar las separaciones.



Se ha procurado la instalación de los centros de registro y atención en las plantas bajas de los edificios para evitar el tránsito de personas por las dependencias administrativas y se ha reforzado la digitalización de documentos con el fin de evitar los desplazamientos y el movimiento de papeles.