El Colegio de Veterinarios recuerda que el coronavirus no se transmite a través de la comida

El Colegio Oficial de Veterinarios de Las Palmas ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a la población ante la situación del coronavirus. La institución pide a todos los ciudadanos que sigan las normas y recomendaciones establecidas por las autoridades para la lucha contra el COVID-19 y parar su propagación. Los profesionales han recordado que este virus no se transmite a través de los alimentos, por lo que la población "puede estar tranquila en este aspecto".

Como parte fundamental en el desarrollo de acciones preventivas para la mejora de las condiciones higiénicas y para resolver muchas de las dudas que han ido surgiendo a lo largo de estos días, el Colegio ha creído conveniente responder a las principales dudas y comunicarlo a la ciudadanía:

¿El coronavirus se transmite a través de los alimentos?

No. La EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) ha declarado que el coronavirus COVID-19 no parece afectar a la seguridad alimentaria. Los datos recogidos en experiencias anteriores con coronavirus, como son el coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV) y el coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV), demuestran que no se produce transmisión por el consumo de alimentos y por el momento no hay evidencias que sugieran que el COVID-19 sea diferente en este sentido. Si bien el virus se cree que tuvo una fuente inicial probable de origen animal, se propaga de persona a persona, principalmente a través de gotas de origen respiratorio.

¿Cuáles son las medidas de higiene tengo que tomar en casa?

En general, una correcta higiene de manos y de superficies ayudará a prevenir contagios por el COVID-19. Realizar una completa higiene de manos, con agua y jabón al menos 40-60 segundos entre seis y ocho veces al día. Se puede utilizar también un desinfectante que contenga 70º de alcohol, repartiendo la solución por toda la superficie de la mano. Utilizar la flexión del brazo para toser y estornudar y siempre lejos de los alimentos y mantener una distancia interpersonal mínima de seguridad no inferior a un metro.

Otra recomendación es colocar las bolsas de la compra en el suelo al llegar a casa ya que la bolsa ha podido contaminarse (con el carro de la compra, en la caja o en el suelo del supermercado, maletero del coche) y nunca depositarla en la encimera. Limpiar y desinfectar nuestra cocina siempre que se use incluyendo: superficies, recipientes, electrodomésticos y utensilios, siendo recomendado el uso de detergente y desinfectante. Es recomendable usar papel de cocina de un solo uso. En el caso de usar algún trapo para secar la loza echarlo a lavar al acabar.

Mantener las habitaciones de la casa bien ventiladas (5 minutos al día como mínimo) y con la ropa de cama y toallas limpias. Evitar tocarse la cara durante el cocinado y manipulación de alimentos. "Come sano, no pongamos la excusa de la cuarentena para comer mal".

¿Cuál es el papel del veterinario en esta crisis del coronavirus?

La labor de los profesionales veterinarios vinculados a la Salud Pública es fundamentalmente la protección y mejora de la salud humana. "Nuestra presencia es muy importante en ámbitos como el control de la seguridad e higiene alimentaria, la tecnología e investigación, la prevención y lucha contra la zoonosis y la sanidad ambiental y control de plagas".

El papel de los veterinarios en la higiene y la seguridad alimentaria se basa principalmente en la realización de inspecciones y auditorías (en establecimientos donde se realizan fases de fabricación, elaboración, almacenamiento o distribución de alimentos de origen animal y vegetal, hasta el consumo en restauración) bajo un control que se rige principalmente por la normativa europea, pero también por normativas nacionales y autonómicas.

"La figura del profesional veterinario es imprescindible en este sector, aunque esta labor no es lo suficientemente conocida por la sociedad, siendo de vital importancia para la Salud Pública. Ahí es donde intervienen los veterinarios, velando por la seguridad de las diferentes fases por las que pasan los alimentos desde que se producen hasta que se consumen".

Al ir a comprar alimentos ¿qué recomendaciones tengo que seguir?

Ante todo, cumple las recomendaciones establecidas por las autoridades y las normas que el establecimiento alimentario haya previsto. No salgas si tienes síntomas o sospechas tenerlos. Evita tocar objetos comunes como barandillas, pulsadores y otros puntos de contacto frecuente con las manos de forma directa. Si lo haces, desinfecta las manos posteriormente con gel desinfectante. Intenta llevar siempre tú las bolsas de casa o carritos de la compra para evitar contactos con los carros del supermercado que los habrán tocado muchas manos. Si no llevas, desinfecta la zona de agarre del carro de la compra o el asa de la cesta que utilices antes rociando con alcohol de 70º. Desinfecta igualmente las manos antes.

Si el establecimiento te ofrece guantes al entrar, cógelos y úsalos. Si puedes traerlos de casa mejor. Mantén la distancia recomendada con otros clientes y personal del establecimiento. Hay productos que se sirven en autoservicio, como la fruta y la verdura. No toques el producto a menos que hayas decidido comprarlo, siempre con guantes para protegerte y proteger a los demás. Si ya estás usando guantes, utiliza encima los que ofrecen en la sección o una bolsa vacía.

Elige el producto a comprar sin tocarlo. Si no puedes ver la etiqueta y necesitas manipularlo, desinfecta tus manos antes y después. Evita toser, estornudar o hablar sobre o cerca de los productos alimenticios. Recuerda que, aunque los alimentos no transmiten el COVID-19 por vía alimentaria, sí pueden transmitirlo como cualquier otro objeto contaminado. Comprueba cómo te sirven aquellos alimentos sin envasar que no van a ser cocinados posteriormente, como el pan, bollería, quesos, embutidos. Sobre todo si la persona que sirve es la misma que cobra, no usen los mismos guantes ni hablen sobre el producto sin proteger.

Haz una compra organizada, procura traer la lista hecha de casa para limitar tu estancia en el comercio. Cambia los guantes cada vez que lo consideres. Al acercarte a la caja, mantén la distancia con la persona que esté antes que tú en la cola. Coloca la compra en la cinta y mantén la distancia también con la persona que esté en la caja al menos un metro y medio. Procurar pagar con tarjeta o con el móvil para evitar manipulación del dinero. Si pagas en metálico, sigue las instrucciones del personal del comercio; desinfecta las monedas con alcohol.

Tomamos los productos y los metemos en la bolsa. Nos quitamos los guantes si los estábamos usando y los tiramos en una papelera; si no usamos guantes, volvemos a desinfectarnos las manos con el hidrogel alcohólico.

Trabajo en un supermercado, ¿qué tendría que hacer para prevenir el contagio?

En cuanto a las recomendaciones para el personal de los establecimientos alimentarios, tienen que tener en cuenta las recomendaciones generales y las indicaciones de su empresa. Su formación de manipulador de alimentos incluye prácticas higiénicas para evitar las enfermedades de transmisión alimentaria y que son también útiles en este caso:

-Asegurar correcta limpieza y desinfección frecuente de las manos.

-Desinfectar las superficies y los elementos que usan los clientes: carros, cestas, frontales de expositores frigoríficos, asas de apertura de arcones y neveras. También la puerta del establecimiento si no las tiene de apertura automática.

-Los transportistas que acceden a los almacenes para entregar suministros también deben guardar distancia con los trabajadores del establecimiento y realizar lavado y desinfección de manos antes de descargar mercancía.

-Comprobar frecuentemente que los dispensadores de jabón o los de gel hidroalcohol tienen suficiente producto. Recargar en caso necesario.

-Se debe facilitar, por parte de la empresa, a todo el personal de guantes, mascarillas y desinfectante de manos. Facilitarle el acceso al lavamanos. El personal de caja debe desinfectarse las manos entre cliente y cliente.

Los reponedores también deben guardar las medidas de higiene establecidas de forma general: manipular todo el producto con guantes, usar gafas de protección, no tocarse la cara. En comercio minorista de la alimentación suele haber costumbre de disponer de productos como fruta y verdura en la calle. Todo el producto debe quedar dentro del establecimiento con las debidas protecciones. Ningún trabajador debe acudir al trabajo si tiene síntomas respiratorios o malestar general.