Colores vivos, volantes y bermudas protagonizan la pasarela infantil de Gran Canaria Colección Bridal

Lazos, flores y volantes en los vestidos para ellas y camisas, pantalones, chaquetas y bermudas para ellos inundaron este sábado de multitud de colores la pasarela Gran Canaria Colección Bridal en la que tres firmas mostraron sus propuestas infantiles de prêt a porter, cortejos nupciales y comuniones con el añadido de la espontaneidad de los más pequeños.



La encargada de abrir la pasarela fue la colección de El Corte Inglés con una propuesta de vestidos largos y cortos con una tendencia romántica y manga tres cuartos plumetis y encajes, a los que se sumaron brocados y bordados.



El blanco, el rosa y el azul fueron los colores predominantes, mientras que las flores fueron las protagonistas de las coronas y los peinados. En las prendas de calle destacaron los colores vivos, los abrigos y los gorros de piel en la colección para invierno.

Los niños lucían los clásicos pantalones cortos y largos, camisas y chaquetas, además de corbatas, y no faltó el traje de marinero para primera comunión.



Por su parte, It Child dio a conocer cuatro series de prêt a porter con vestidos con colores neutros, corales, rosas y azules para las niñas y camisas de cuello mao, rayas y lisos, además de bermudas con colores vivos para los niños.



Esta firma de Gran Canaria Moda Cálida presentó también dos series de cortejos nupciales y tres vestidos de comunión, el modelo Martina, Inés y uno de los clásicos de esta firma, Alba, en los que los lazos, volantes en mangas y cuellos, además de tules fueron las estrellas.



Por su parte, MiMenina, otra de las marcas del programa Gran Canaria Moda Cálida, fue la encargada de cerrar los desfiles de la mañana con su colección Como Agua de Mayo inspirada en el mes de las flores y pensada para fiestas en el jardín y días para disfrutar al aire libre, con colores vivos y alegres, con el blanco como principal y con toques de rosa y azules para ellas.



Sus diseños estuvieron complementados con tocados naturales como las rafias y las coronas de flores secas, además de los sombreros. Los niños, por su parte, lucieron pantalones largos y cortos y también chaquetas en los desfiles dedicados en exclusiva al público infantil.



Un desfile que además de las prendas mostró el desparpajo de algunos de los pequeños modelos y la timidez de otros a la hora de atravesar la pasarela dorada del Gabinete Literario.



La consejera de Industria y Comercio, Minerva Alonso, elogió el trabajo que presentaron las tres firmas en una pasarela pensada para dar a conocer a los ciudadanos la calidad de la moda hecha que se hace en Gran Canaria y en el resto del Archipiélago.



El broche final con Isla Bonita Moda



La pasarela Gran Canaria Colección Bridal culmina este sábado con las propuestas de los nuevos talentos y las firmas consolidadas de Gran Canaria, junto a cuatro marcas de Isla Bonita Moda. Entre los nuevos talentos Vidina Romero presenta Sweet Nigts, mientras que Lleó da conocer Pallazzo Lleó, Aday Batista muestra Quizás, Quizás, Quizás y Beltho Couture hará lo propio con Citta D’acqua.



Además, cuatro firmas de La Palma traen a la capital grancanaria sus proposiciones. Waleska, por ejemplo, propone Stella, con creaciones que reflejan las estrellas y el limpio cielo de la Isla Bonita, y GMbyJe se ha inspirado en la magia de las Salinas de Fuencaliente para sus prendas. Pomeline, con Romance, mostrará sus diseños nupciales con bordados típicos de La Palma y Diazar trasladará al público a la ciudad de París de mediados del Siglo XIX con la colección Les Nuit de Bohème.



Lucas Balboa y Aurelia Gil de Gran Canaria Moda Cálida serán los encargados de cerrar los desfiles. El primero mostrará He Was Beatiful, con trajes, chaqué, esmoquin y fracs para el novio o los invitados, mientras que Gil presenta Bridal Collection 2019 complementada con creaciones de la marca Roes para hombre.



Con estos desfiles cierran tres jornadas en el marco incomparable del Gabinete Literario en las que ya han mostrado con éxito sus creaciones Juan Roga, Culito From Spain, Oswaldo Machín y Palmas, además de las tres firmas infantiles de este sábado. Diecisiete firmas canarias mostrarán así el talento creador de las Islas.