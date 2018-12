Comida, música y bailes de distintos rincones del mundo para celebrar el Día del Migrante en la capital grancanaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria celebra durante este sábado una jornada festiva en el Parque de Santa Catalina con música, gastronomía y bailes de diferentes países para conmemorar la celebración el 18 de diciembre del Día Internacional del Migrante.

Las áreas de Participación Ciudadana y Cohesión Social impulsan junto a la Casa del Migrante y SOS refugiados la iniciativa denominada No me llames extranjero, que se celebra entre el 15 y el 18 de diciembre con el objetivo de c onseguir una ciudad más solidaria, acogedora y respetuosa con las personas migrantes.

El concejal de Distrito y Participación Ciudadana, Sergio Millares, ha señalado que “hemos organizado una fiesta con música, gastronomía y bailes de diferentes países con la idea de mostrar a los ciudadanos la riqueza que tienen las diferentes culturas del mundo, muchas de las cuales por cierto conviven con nosotros. Esta celebración nos sirve para aprender y reflexionar sobre los retos que tenemos por delante para construir una sociedad abierta y tolerante con la población migrante”.

El evento, que se desarrolla desde las 10.00 hasta las 23.00 horas, consiste en una muestra de artesanía, una muestra de gastronomía con comidas de diferentes países, la instalación de puestos de organizaciones sociales, una unidad móvil de hemodonación, la celebración de un taller de tocados africanos y un desfile de moda africana, juegos del mundo y las actuaciones musicales de los grupos Flor canaria del Atlántico y Ogun Afrobeat.

El Consistorio también realizará el próximo martes 18 de diciembre una jornada para analizar la realidad de los procesos migratorios en el Club la Provincia desde las 18.30 a las 21.00 horas, que incluirá diversas ponencias. La primera de ellas, que impartirá el concejal Jacinto Ortega con el título Iniciativas: Agentes antirumores, contará con los testimonios de varias personas migrantes. Posteriormente se celebrará la ponencia Las causas y el viaje en las migraciones forzadas, a cargo de la fiscal y portavoz del Consejo Fiscal Inés Herreros.

También se realizará la exposición Migración en Europa a cargo del sociólogo y pedagogo Miguel González. Y por último, tendrá lugar la ponencia titulada Cómo son recibidas las víctimas de migraciones forzadas, a cargo de la jueza de instrucción 8 y de control del CIE, así como socia de la asociación Jueces para la Democracia, Victoria Rosell.

Con un número cada vez mayor de migrantes que se desplazan por todo el mundo, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 18 de diciembre como el día para celebrar el papel del migrante y la contribución que la migración aporta al desarrollo.