Comparar precios y realizar un consumo crítico: consejos para el Black Friday

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha lanzado una campaña institucional que recomienda el consumo crítico, exigente y responsable durante los días del Black Friday.



En un comunicado, el Consistorio destaca este miércoles que el evento se erige como oportunidad para que la ciudadanía pueda adelantar las compras de Navidad, al ofrecer los comerciantes precios más bajos en sus productos.



Sin embargo, la OMIC recomienda a los consumidores que comparen precios y calidades en distintos comercios antes de decidir la compra final, así como planificar los gastos y fijar un presupuesto de acuerdo con la economía familiar.



El órgano municipal también insta al consumidor a solicitar siempre el recibo de la compra o la factura y reservarla un cierto tiempo durante el uso del producto, además de solicitar información sobre la política de cambios y devoluciones del establecimiento antes de efectuar la compra.



Sobre la compra en internet, la OMIC aconseja el uso de conexiones seguras e instalar un antivirus en el dispositivo.



Asimismo, pide a los consumidores que se aseguren que aparezca la siguiente información en la web: los datos del vendedor, la razón social, la dirección, el correo electrónico, las formas de pago, las condiciones de venta del producto, su precio completo, los gastos de envío, los plazos de entrega, los medios de pago, la garantía posventa, los plazos de devolución y los medios de reclamación.



La Oficina Municipal incide en la importancia de no compartir online los datos bancarios, ni suministrar el pin o la clave de seguridad, ya que los empresarios están obligados a ofrecer medios de pago alternativos, como la tarjeta de crédito o contra reembolso.



La OMIC también informa de que las condiciones de entrega del producto deben especificarse durante la compra, aunque, si no, es así, es necesario que los consumidores sepan que el plazo máximo de entrega es de 30 días y que, si el vendedor no lo puede entregar en ese tiempo, lo debe comunicar antes de la compra.



Buscar referencias del vendedor, informarse de forma correcta, ver opiniones en los foros y no decidirse a primera vista, son otros de sus consejos en cuanto a las compras en internet.



Además, el órgano municipal insta a los consumidores a denunciar ante la Unidad de Delitos Telemáticos (Guardia Civil o Policía Nacional) si consideran que han sido víctimas de un fraude o un delito por online.



La OMIC recuerda que la garantía internet es la misma que si se compra en un comercio físico y que, si fuera necesario reclamar, se debe poder solicitar las hojas oficiales de reclamación en el establecimiento físico o en la misma web donde se realizó la compra.