Unidad feminista en Gran Canaria contra el asesinato de Laura Luelmo: "La calle, la noche, también son nuestras"

Decenas de personas, en su gran mayoría mujeres, se han concentrado este miércoles por la tarde en la calle Triana de la capital grancanaria, frente al parque de San Telmo, en señal de repulsa contra el asesinato de la joven Laura Luelmo. La red feminista de Gran Canaria realizó esta convocatoria con el objetivo de protestar ante la violencia contra las mujeres, que también se ha evidenciado en estas últimas semanas con el caso de las freseras de Huelva, ya que la justicia ha archivado la denuncia de cuatro mujeres por acoso sexual.

Durante el acto, celebrado a las 19.00 horas, la red feminista leyó un manifiesto en el que reivindicó el derecho de las mujeres de ir libremente por la calle con los mismos derechos que tienen los hombres. "La calle, la noche también son nuestras" o "si nos tocan a una, nos tocan a todas", fueron los lemas más aclamados por las mujeres que se mostraron consternadas en el acto.

Concentración en Gran Canaria por el asesinato de Laura Luelmo pic.twitter.com/6ffW2zdw77 — Canarias Ahora (@Cahora) 19 de diciembre de 2018

El objetivo de esta concentración era sumarse a la de otras que se han ido convocando en otros puntos de España para hermanarse contra la violencia machista y demostrar la unidad de las mujeres ante casos como el del asesinato de Laura Luelma. "Hoy compartimos nuestro dolor", se repetía en este acto que llevaba como pancarta el lema de "ni una más" y "no hay excusas, no hay razones, no hay dolor".

El desenlace del caso de Laura Luelma ha generado una gran consternación ya que llevaba días desaparecida cuando se supo el trágico final. El detenido por su muerte ha confesado este mismo miércoles el crimen y la autopsia de la joven confirma que fue agredida sexualmente. A pesar de ello, el caso de acuerdo con la Ley estatal actual no entra a formar parte de las cifras de crímenes machistas, que solo reconoce la violencia ejercida contra las mujeres por parte de parejas o exparejas.

Concentración contra la violencia machista en Gran Canaria. ALEJANDRO RAMOS