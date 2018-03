Condenada a dos años de cárcel la administradora única de Amadores Dunas por fraude en la RIC

La administradora única de la entidad Amadores Dunas, Pino Margarita Felipe, viuda del empresario Ángel Luis Tadeo, ha sido condenada a dos años de cárcel por uso fraudulento de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC) en una sentencia difundida este lunes que impone igual pena a su asesor fiscal.

El fallo, dictado por el Juzgado de lo Penal número uno de Las Palmas de Gran Canaria y susceptible de recurso ante la Audiencia Provincial, le ordena a pagar una multa de 890.129,8 euros, así como otra de igual cuantía a su empresa, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia regional.

El fraude cometido por Amadores Dunas y sus responsables, según se expone en la sentencia, "consistió en que la entidad mercantil dotó la RIC con cargo a los beneficios de 2007 por un importe de 1.407.199,17 euros, no obstante lo cual no solo no se procedió a efectuar la materialización en el plazo correspondiente, que finalizaba el 31 de diciembre de 2011".

"Sino que, con fecha 4 de noviembre de 2011, veintisiete días antes de que expirara el plazo para la materialización, la Junta General Extraordinaria y Universal de la sociedad acordó aprobar la fusión por absorción de Amadores Dunas S.A. como sociedad absorbida por Promotafe-Grupo Dunas", prosigue el texto.

Y explica que, merced a esa operación, "la entidad absorbida se disolvió sin liquidación", en tanto que la absorbente quiso acogerse a sus beneficios fiscales e incluyó la RIC no materializada en su base imponible "en lugar de en la de Amadores Dunas S.A. porque Promotafe tenía perdidas que absorbían dicha cantidad".

"Con lo que finalmente consiguieron no pagar cuota tributaria derivada del incumplimiento", añade.

Todo ello fue "un artificio" destinado a conseguir una "evasión fiscal", se sostiene en el pronunciamiento judicial, donde se argumenta que "los hechos declarados probados constituyen un delito contra la Hacienda Pública y La Seguridad Social previstos y penados en el artículo 305 del Código Penal".

Delito "del que no solo resultan responsables Doña Pino Margarita Felipe González, en cuanto administradora única de las entidades Amadores Dunas y Promotafe, y Don Murli Kessomal Kakanani, asesor fiscal de las mismas, sino también la entidad Amadores Dunas S.A.", precisa.

Desde esos planteamientos, el juzgado impone las condenas y multas expuestas a ambos acusados y a la empresa, al tiempo que les ordena indemnizar a la Hacienda Pública con una suma de 445.064,69 euros.