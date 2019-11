El Congreso aprueba mejorar las ayudas a los afectados por la quiebra de Thomas Cook

El Congreso ha aprobado mejorar y aumentar las ayudas a los afectados por la quiebra del turoperador británico Thomas Cook, con lo que el proyecto de ley pasará a debatirse en el Senado, que deberá ratificar los cambios antes del 3 de diciembre, día de constitución de las nuevas Cortes Generales.



En este caso se trataría de la primera vez en la historia de la democracia en que, con las Cortes disueltas, las Diputaciones Permanentes del Congreso y del Senado tramitan y aprueban un proyecto de ley con enmiendas cuyo texto original fue aprobado por un Gobierno en funciones de manera urgente.



Con la abstención del PSOE y con varias enmiendas transaccionadas entre el PP, Ciudadanos, Unidas Podemos, Coalición Canaria y PNV se da luz verde a extender las medidas que iban dirigidas a Baleares y Canarias, también a Andalucía, Cataluña y Valencia.



También a extender la bonificación del 50% de las cuotas a la Seguridad Social para contratos fijos discontinuos ligados al sector turístico y otros sectores como distribución, transporte u hostelería, así como a contratos fijos y a los autónomos.



Asimismo, medidas para mejorar la conectividad de los archipiélagos balear y canario.



En este sentido se ha aprobado que el Estado asuma durante los próximos 12 meses el 100 % del importe de todas las tasas aeroportuarias para los aeropuertos de Canarias y Baleares para aquellas compañías que aumenten su número de frecuencias con respecto al ejercicio 2019.



El Gobierno habilitará los créditos necesarios para compensar a AENA por la perdida de ingresos derivada de esta medida.



Otra enmienda que ha salido adelante es la de mejorar la cuantía de las subvenciones -de 15 millones a 30 millones de euros para Canarias y de 8 millones a 15 millones para Baleares- así como extender esta subvención a Andalucía con 6 millones de euros que se formalizarán en un plazo máximo de tres meses y que no quedará condicionada a la existencia de crédito presupuestario.



También establecer un periodo de moratoria de doce meses en la amortización de los préstamos concedidos a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) a las empresas afectadas por la quiebra del turoperador y de sus filiales de España o de cualquier otro país, y que garanticen el mantenimiento del empleo.



El proyecto de ley de medidas urgentes para paliar la insolvencia de Thomas Cook, que fue convalidado en la Diputación Permanente del Congreso el 22 de octubre, ha recibido 44 enmiendas parciales.



El diputado del PSOE Héctor Gómez Hernández ha señalado durante el debate que su formación se abstiene por responsabilidad, ya que considera que no serán posibles los cambios debido a los plazos en la tramitación en el Senado, y ha recordado que el decreto ley convalidado contiene medidas para atender solo una situación coyuntural.



Ha alentado a los diputados para que a partir del 3 de diciembre, fecha en la que se constituyen las nuevas Cortes Generales de la XIV Legislatura, presenten iniciativas parlamentarias que ahonden en la mejora del sector turístico y en la conectividad de las islas.



"Ha sido un texto consensuado, con medidas contundentes, que han tenido ya repercusión positiva en Baleares y Canarias, y seguimos trabajando mas allá de estas medidas", ha incidido tras criticar que los partidos quieran "aprovechar" este proyecto de ley para incorporar otros ámbitos.



Tanto Coalición Canaria como Ciudadanos han abordado la necesidad de impulsar la característica de "quinta libertad" que tiene Canarias como región ultraperiférica y que contiene el régimen canario económico y fiscal, para que se aplique y pueda convertir al archipiélago en plataforma de escala entre África y Asia y América Latina.



"Sería fundamental para Canarias aplicar la quinta libertad. Esto multiplicaría por 2.000 la conectividad, generaría miles de puestos de trabajo", ha señalado la diputada canaria Ana Oramas que, al igual que la de Ciudadanos Melissa Rodríguez, ha mostrado la preocupación no solo por la quiebra de Thomas Cook sino por la desaparición de las bases de la aerolínea irlandesa Ryanair en las islas y por la incertidumbre que genera la fusión de Aireuropa e Iberia.