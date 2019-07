El Consejo de la Juventud de Canarias ya está maduro

El Consejo de la Juventud de Canarias está más cerca que nunca, en una etapa crucial para comenzar a representar y articular el movimiento asociativo juvenil en el Archipiélago. Se espera que sea septiembre el mes en el que se ponga en marcha y arranque, de una vez por todas y después de cuatro años, toda su faceta corporativa a través de un portal web en el que se explique detalladamente y se muestren todos los servicios que el órgano prestará a los jóvenes. Bajo el lema Juventud Plural, el consejo dibuja entre sus objetivos mantener un diálogo fluido con todas las entidades canarias, luchar por una reforma de la Ley Canaria de Juventud, en la que se incluya su personalidad jurídica, y convertirse en el interlocutor más preciado entre la población joven de las Islas.

El órgano de representación de los movimientos asociativos de Canarias se está intentando poner en marcha desde los años 80 pero muchos obstáculos durante la travesía lo han impedido. “Siempre ha habido problemas, o bien con el gobierno de turno o bien por asuntos internos que no se han podido subsanar por las razones que fueran”, explica el presidente del Consejo de la Juventud, Daniel Tovar.

Fue en octubre de 2015 cuando un grupo de personas de diferentes colectivos juveniles del Archipiélago se reunieron en Santa Cruz de Tenerife para constituir una gestora con el fin de intentar poner en marcha el consejo. “Durante dos años y medio estuvo bastante paralizado, tuvimos muchos problemas con todas las administraciones”, indica Tovar. Después de todos los procedimientos burocráticos por los que se vieron obligados a tramitar, un grupo de personas comenzaron a ser “bastantes críticas con toda esa permisividad a lo que estaba ocurriendo con el Gobierno” hasta que el 14 de julio de 2018 se logró constituir la Comisión Permanente.

Tovar manifiesta que, en su objetivo de constituir un organismo con pluralidad ideológica, tras constituir la Comisión Permanente tendieron la mano a Coalición Canaria, Nueva Canarias, el Partido Popular, el Partido Socialista y Podemos, además de a todas las asociaciones que habían intentado acceder al consejo. “Mi empecinamiento y el de la vicepresidenta actual porque entraran todas las fuerzas políticas fue mucho”, sostiene el presidente. “Antes solo estaban representados los jóvenes nacionalistas de CC y eso puede ser problemático; de hecho lo fue”, señala.

El joven dirigente asegura que el objetivo es garantizar la independencia total del Gobierno de Canarias, “independientemente de que gobiernen unos u otros”. Además, asevera que se garantizará que no haya ánimo de lucro de por medio, aclarando que los miembros de la Comisión Permanente no van a estar liberados en ningún momento, es decir, no van a tener remuneraciones económicas. “Lo único que estamos planteando es que la contratación del personal es fundamental para desarrollar las actividades de forma efectiva”.

“De cualquier modo, a nosotros nos interesa y creemos que es fundamental tener esa mano con las instituciones; primeramente con el Gobierno regional, como hemos hecho hasta el momento, y luego con las instituciones locales, bien sean cabildos o ayuntamientos”. Tovar señala que no solo tienen interés en cooperar en el ámbito financiero, sino que también en la organización de actividades. Además, apunta que en caso de que se produzca algún conflicto entre alguna entidad juvenil o colectivo no formal y alguna institución del archipiélago canario pueden llegar a “echarles una mano”.

“Nosotros nos planteamos como objetivo en primer lugar incrementar la partida presupuestaria que estaba destinada al consejo porque era ínfima y no nos dejaba ningún margen para poder hacer actividades”, adelanta Tovar. Además, entre sus finalidades más inmediatas está la de obtener la personalidad jurídica propia para garantizar “autonomía e independencia del consejo” y para poder continuar siendo entidad miembro del Consejo de la Juventud de España, que se solicita desde el organismo nacional.

Ahora el debate se centra en contar con la juventud no asociada a ningún movimiento. “El modelo de participación de los años 90 ya está obsoleto y ahora es necesario hacer una reflexión mucho más profunda”, afirma Tovar. El presidente cree que desde el organismo se debe contar con el sector de la juventud que “no tiene ese aliciente por asociarse” pero deben participar de alguna manera en la articulación de las políticas de juventud.

“Hemos conseguido congregar a 12 personas de diferentes colectivos con unas ideas y un proyecto en común que se basa en la pluralidad ideológica, en querer independencia para el Consejo de la Juventud y sobre todo que las políticas de la juventud se articulen de aquí en adelante en base a las necesidades de la población menor de 30 años. Ya no se especulará acerca de lo que puede interesarnos o no”, sentencia.