Cruz Roja atendió en los primeros seis meses de este año a 146 mayores que sufrían malos tratos o abandono en Gran Canaria

Cruz Roja en Las Palmas atiende cada año a más mayores abandonados o que sufren algún tipo de maltrato, gracias a una iniciativa que ya ha permitido atender a 146 personas en lo que va de año, ha señalado el presidente de Cruz Roja en Canarias, Antonio Rico.



La iniciativa Buen trato a las personas mayores: Promoción del trato adecuado y protección frente al maltrato, financiada por el Cabildo de Gran Canaria, tiene como objetivo "hacer visibles a los mayores y las acciones que pueden determinarse como malos tratos porque, si no se hace, la sociedad no lo entiende como maltrato sino como el trato que hay que ofrecer", ha dicho Rico.



Este proyecto ha dado asistencia sociosanitaria a 84 usuarios en 2017, a 150 el año pasado y a 146 en lo que va de 2019, con un porcentaje mayor de mujeres atendidas así como de situaciones de riesgo frente a las de abandono o maltrato efectivo.



De las 146 personas atendidas entre enero y junio de este año, un 41% han sufrido o sufren tratos inadecuados y el 59 % pueden sufrirlos.



El 86 % de los atendidos son mujeres y el 14 % restante son hombres, según ha detallado la técnica de Cruz Roja Cristina Benítez.



"La asistencia que nosotros realizamos es la punta del iceberg de la realidad", ha señalado Rico, quien también ha insistido en la necesidad de "seguir trabajando para visibilizar este maltrato y darle respuesta, para así conseguir un trato digno" hacia estas personas.



El Cabildo de Gran Canaria lleva tres años financiando este proyecto de Cruz Roja y su consejera de Política Social y Accesibilidad en funciones, María del Carmen Luz Vargas, se ha mostrado "encantada" con esta colaboración porque considera que se trata de "una buena práctica" que la organización debe ser desarrollando en la isla.



"No podemos olvidar que nuestros mayores son una parte vulnerable de la población", ha insistido la consejera insular.



Preguntada por el aumento de casos de personas mayores que llevan meses en las urgencias de hospitales canarios, María del Carmen Luz Vargas ha dicho que es una situación "en la que las instituciones no están a la altura" y que hay que "seguir trabajando para que esto suceda lo menos posible".



"El Cabildo, con el segundo Plan de Infraestructuras, está trabajando para, en menos de cuatro años, tener 1.453 plazas más para ofertar a los mayores", ha asegurado Vargas, quien ha alegado que, mientras se trabaja para poder ofrecer estas plazas, "se están atendiendo a 5.000 mayores en residencias".



Asimismo, la consejera ha añadido que, "en Canarias, por la situación en la que nos encontramos, tampoco es la solución hacer más residencias, pero las estamos haciendo", y ha considerado que la solución pasa por "dar servicio en el entorno familiar, ayudar para que haya respiro en las familias y que el mayor esté atendido como debe".



Rico también ha insistido en la necesidad de formar mejor a los cuidadores que se encargan de cuidar a las personas mayores "para que sepan qué acciones son positivas y cuáles son los tratos degradables hacia la persona mayor" y así "evitar todas las conductas que pueden ser inadecuadas".



En lo que va de año, Roja ha llevado a cabo en beneficio de los mayores de Gran Canaria un total de 224 seguimientos individualizados, 150 llamadas telefónicas, 75 apoyos psicosociales, ocho acompañamientos, seis mediaciones y cuatro acciones de sensibilización.