El 'Cuponazo' de la ONCE deja 250.000 euros en Las Palmas de Gran Canaria

El Cuponazo de la ONCE ha dejado 250.000 euros en Las Palmas de Gran Canaria, donde se han vendido diez cupones agraciados, aunque la ciudad más beneficiada en este sorteo ha sido la balear de Marratxí, con 9.225.000 euros.



En esta localidad mallorquina se han vendido 10 cupones premiados del sorteo de este viernes, uno de ellos agraciado con el premio mayor de 9 millones y 9 cupones más premiados con 25.000 euros cada uno.



El vendedor Francisco Pascual Ibáñez es quien ha llevado la suerte a Marratxí, donde reparte a diario en el centro comercial Alcampo, ha informado la ONCE en un comunicado.



"Estoy contentísimo, tengo la piel de gallina", declaraba este sábadoa nada más saber que había repartido tanta fortuna. "Había dado otros premios pero, en mis ocho años como agente vendedor, nunca uno tan grande como este", ha añadido.



"Estoy muy feliz de haber llevado tanta alegría a mis clientes habituales, dado que he lo he vendido cupón a cupón", ha detallado.



El Cuponazo ha repartido otros 2.025.000 euros en distintas ciudades españolas. Hasta Granada han ido a parar medio millón de euros con 20 cupones premiados con 25.000 euros cada uno, mientras que en Las Palmas, Málaga y Lugo han tocado 250.000 euros en cada provincia.



En La Palma del Condado (Huelva), buscan a los vecinos que se han repartido 225.000 euros gracias a 9 cupones premiados con 25.000 euros cada uno.



Otros 125.000 han ido a parar a Murcia y 75.000 más en Móstoles (Madrid) y León. Por último, en Soria han tocado 100.000 correspondientes a un cupón premiado de la segunda a la séptima extracción.



El número 80106, serie 010, ha sido premiado con 9 millones de euros en el sorteo de la ONCE correspondiente al viernes, 8 de junio.