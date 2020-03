¿Deben los colegios privados cobrar la cuota? Medidas dispares aplicadas en Canarias ante el Estado de Alarma

¿Deben los colegios privados cobrar la cuota a las familias durante el Estado de Alarma? Es una de las preguntas que más se repite estos días. El Real Decreto del Gobierno publicado el pasado 14 de marzo solo es claro en un punto: la actividad educativa presencial queda suspendida. Una medida que se extiende a centros públicos y privados. No obstante, sí matiza que “durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y online, siempre que resulte posible”. Para preparar estas actividades y su corrección se necesita a un profesorado implicado en su horario de trabajo, una jornada que se cumple de forma estricta en muchos de los colegios privados. Por ello, los sindicatos mayoritarios recuerdan que en estos casos el profesorado se encuentra trabajando, por lo que no está justificado que se sometan a ERTE.

Desde la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias explican que los centros privados tienen autonomía para decidir si siguen cobrando o no las cuotas ya que no dependen del Ejecutivo. En el caso de los concertados, las familias realmente no están obligadas a abonar este pago mensual excepto los servicios complementarios como comedor, transporte o actividades extraescolares, donde sí tienen competencias y autonomía ese tipo de escuelas. Los sindicatos CCOO y UGT apuntan que en algunos de estos centros sí que se están optando por aplicar ERTE al personal administrativo y no docente.

La asociación de consumidores FACUA asegura que las familias sí deberían seguir pagando la cuota en los centros de educación reglada, siempre que se demuestre que se está prestando educación por vías telemáticas y que se garantiza el sistema de evaluación al alumnado. No obstante, sí que matiza que no deben ser abonadas las cuotas en la etapa de educación infantil, ya que en este ciclo es más difícil realizar una educación telemática y se realiza una mayor labor de cuidados.

Se trata de una opinión que comparten algunas familias. Una de las madres apunta que en el colegio de su hija se ha mantenido la cuota a excepción del comedor y actividades complementarias. Asegura que el profesorado se ha implicado con el alumnado de otras etapas, pero su hija se encuentra en un período en el que precisa sobre todo de cuidados. No obstante, entiende que se trata de una situación excepcional y que los docentes también deben mantener su puesto de trabajo. Aclara que su colegio se puso en contacto con las familias esta semana al recibir solicitudes de información y han asegurado que están estudiando los casos por si la suspensión de clases presenciales se alarga.

Todos los centros educativos de Canarias, como este colegio de Las Palmas de Gran Canaria, el Banda Cambre, permanecen sin actividad lectiva. EFE/Ángel Medina G.

Estudiando la situación de cada familia se encuentra también el colegio Kaizen Montessori. Su directora explica que se trata de una escuela más pequeña que otros centros privados y que las madres y padres están muy implicados en el proyecto. Por ello, señala que se ha optado por cancelar el pago de actividades complementarias como el comedor y por dar diferentes opciones a las familias; en el caso de aquellas que pueden permitírselo se les propone colaborar con el centro para poder continuar con el proyecto en el futuro y a las que su situación económica ha cambiado se le permitirán diferentes posibilidades como el fraccionamiento del pago u otras opciones que se consensuen.

En otros centros privados de mayor volumen como el Colegio Arenas, desde la dirección general se decidió hace unos días comunicar que quedaba suspendido el pago de actividades extraescolares, comedor y transporte y que en abril se devolverá la parte proporcional que ya se había abonado. En el comunicado se matiza que se potenciarán las actividades telemáticas, se mantendrá la plantilla y que si la situación se extiende se flexibilizarán las formas de pago con familias que lo necesiten. El escrito causó el rechazo de una parte de los padres y madres, que están recogiendo firmas en la plataforma change.org para que se revise la cuantía que están pagando por la plaza con el fin de reducirla ya que alegan que estas familias también se han visto perjudicadas por la crisis del coronavirus.

ERTE en la privada

Alberto Robredo, de la Federación de Enseñanza de CCOO, señala que se están detectando colegios privados en Canarias que a pesar de que han anunciado un ERTE en su plantilla se les exige trabajar de forma telemática. Lo mismo destaca Manuel Navarro de UGT, que constata incluso un caso de un centro que entre sus cláusulas obliga al profesorado a “acudir al centro si se le requiere” a pesar de que se trabaja de forma telemática.

Ambos sindicatos subrayan que si el trabajador está impartiendo clases por las plataformas virtuales está cumpliendo su jornada, por lo que no estaría justificado el ERTE, que recuerdan que deben realizarse cumpliendo con las garantías que especifica el estado de alarma, que sea negociado con el comité de empresa y se aplique en los casos en los que es necesario realmente. En las escuelas infantiles, se trata en su mayoría de plantillas más pequeña y son centros que se han visto abocados a cerrar temporalmente ante la imposibilidad de prestar el servicio.