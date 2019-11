Decenas de manifestaciones y protestas, convocadas este lunes en toda España para acabar con la violencia machista

En el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este lunes, 25 de noviembre, miles de personas acudirán a las concentraciones y manifestaciones que en ciudades de toda España se han convocado para exigir el fin de la violencia machista.



Los colectivos feministas, organizadores de las movilizaciones, no olvidan que desde 2013 han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas 1.027 mujeres en nuestro país, 51 de ellas en lo que va de 2019.



"Seguimos en las calles exigiendo un cambio en las políticas y un compromiso de toda la sociedad para acabar con las violencias machistas", ha destacado la Federación Estatal de Organizaciones Feministas en su llamada a salir a la calle este 25 de noviembre.



En esta fecha también se quiere recordar a los menores víctimas mortales de la violencia machista de sus padres o parejas de sus madres, 34 desde 2013.



Aunque durante los últimos días ya se han celebrado algunos actos, Madrid acoge mañana, a las 19.00 horas, una gran manifestación desde el Paseo del Prado a la Puerta del Sol, organizada por el Foro Contra la violencia a las mujeres bajo el lema El machismo mata.



También tendrán lugar este lunes protestas contra esta lacra en una treintena de ciudades como Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, Ávila, Barcelona, Burgos, Cartagena, Castellón, Ciudad Real, Bilbao, San Sebastián, La Coruña, Pontevedra, Gijón y Zaragoza.



Asimismo en Lleida, Girona, Huesca, Huelva, Jaén, Lanzarote, Logroño, Salamanca, Santander, Segovia o León, donde bajo el lema No te calles, está previsto un acto que contará con la intervención del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.



"La violencia contra las mujeres es la manifestación más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad como consecuencia de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres", ha destacado el Gobierno en su Declaración aprobada el pasado viernes con motivo de este Día Internacional contra la violencia machista.



Asimismo, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha recordado a Efe que la lucha contra la violencia machista está respaldada por la Ley Integral contra la Violencia de Género (2004), que en este 2019 cumple quince años, la Ley de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (2007) y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.



Al mismo tiempo que ha lamentado que Vox, que quiere derogar la Ley contra la violencia machista, pretenda "romper el consenso de la sociedad y de los partidos políticos" que "hacen frente unidos a la tragedia más terrible, que es el asesinato de las mujeres y de sus hijos".



Diversos sindicatos también se han unido estos días a las muestras de repulsa por esta violencia contra la mujer.



CSIF ha lamentado que centenares de víctimas se vean "obligadas" a dejar su trabajo pese a que la ley ofrece a las empresas hacer contratos bonificados de interinidad para sustituirlas hasta que puedan reincorporarse. Y han recordado el dato de que cada día una mujer se acoge a una excedencia o reduce su jornada a causa de la violencia de género.



El desempleo, la feminización de la pobreza y la precariedad laboral son factores cuyo agravamiento son el "caldo de cultivo de las violencias machistas", han recalcado CCOO y UGT.



Por su lado, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) se ha sumado a la campaña "No estás sola", que denuncia el incremento de los casos de ciberacoso que sufren de manera muy especial las mujeres periodistas y comunicadoras.



Según datos de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), el 95 % de quienes padecen este acoso en el sector de la comunicación son mujeres, no por su profesión sino por su sexo.



La fecha del 25 de noviembre fue elegida en honor a las hermanas Mirabal, torturadas y asesinadas ese día de 1960 por la dictadura del general Trujillo en la República Dominicana.