Despiertos estrena su nuevo programa en salas de cine de Tenerife y Gran Canaria

El programa Despiertos ha anunciado el estreno de su quinto capítulo, #EducandoenClases, el próximo sábado 8 de febrero, a las 20.00 horas, en el Espacio Cultural Aguere, en la ciudad tinerfeña de La Laguna. Al día siguiente, el domingo 9 de febrero, la proyección llegará a las pantallas de los Multicines Monopol, en Las Palmas de Gran Canaria, en un pase que tendrá lugar a las 12.00 horas.

El proyecto independiente de periodismo de investigación dedica su nueva entrega a la falta de equidad en el sistema educativo. En el programa, que fue rodado en nueve localizaciones distintas, participan seis protagonistas del ámbito de la educación. Entre los entrevistados que ya han sido dados a conocer por Despiertos figuran el actual secretario de Estado de Educación del Gobierno de España, Alejandro Tiana, y el doctor en Sociología Saturnino Martínez García.



El estreno de #EducandoenClases tendrá entrada gratuita, pero es necesario recoger la invitación previamente, a partir de este viernes 31 de enero, en las taquillas del Espacio Aguere Cultural y en la tienda Don´t Panic, en La Laguna, y en Todo Psicología, en Santa Cruz de Tenerife.



En el caso del estreno en Las Palmas de Gran Canaria, las entradas, que también serán gratuitas, estarán disponibles en las taquillas de los Multicines Monopol a partir del viernes 7 de febrero. También puede solicitarse su reserva directamente a Despiertos a través del correo electrónico produccion@despiertos.tv.



El quinto capítulo de Despiertos ha sido financiado de forma íntegra mediante una campaña de crowdfunding, a través de la plataforma Goteo, en la que participaron un total de 281 mecenas. Tras su estreno en el cine, está previsto que #EducandoenClases sea emitido por la cadena Mírame Televisión y subido en abierto al canal de YouTube del programa.



La nueva cinta de Despiertos aborda desde la raíz el problema de la falta de equidad educativa, para lo que cuenta con entrevistas en profundidad a seis personas destacadas de la educación y un despliegue técnico que tiene como resultado un cuidado trabajo de infografías y presentaciones de datos.

Uno de los protagonistas del programa, el doctor en Sociología y profesor de la Universidad de La Laguna Saturnino Martínez García, exasesor del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, afirma en el programa que “se intenta emplear el éxito anecdótico que tenemos unos pocos para justificar todas las desigualdades en las que vivimos”.

En un extracto de #EducandoenClases que ha publicado Despiertos para anunciar el estreno del programa, el periodista David Cuesta pregunta si cualquier persona con esfuerzo y trabajo puede llegar a tener la misma formación que una persona con recursos, a lo que Saturnino Martínez responde que ese argumento le da “mucho asco” y que no tolera que “a los que hemos sobrevivido a estos juegos del hambre se nos emplee luego para justificar a Pablo Casado y a esta gente que habla de estas ideas de mérito y esfuerzo, cuando los que realmente hemos tenido el mérito, el esfuerzo y todo eso se nos ha puesto mucho más cuesta arriba”.

“Lo que siempre hemos querido es vivir en un mundo tranquilo donde no tenga que angustiarme para llegar a final de mes, como me ha pasado un período largo de mi vida, no pudiendo hacer realmente lo que uno quiere porque no tiene los recursos frente a toda esta gente que siempre los ha tenido”, concluye el profesor de la Universidad de La Laguna.

El equipo de Despiertos está formado por Juan Lupiáñez, en la dirección técnica, los periodistas Esaú Hernández y David Cuesta; Miguel Alpert, responsable de sonido; Gabriel García, encargado de la fotografía, Mayté Delgado, diseñadora gráfica; y Gara Delgado, producción. El quinto capítulo del programa también ha contado con la colaboración de una decena de profesionales del sector audiovisual.