Una auxiliar en formación, la solución de Educación para que Yadey vuelva al colegio

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha tramitado una orden para contratar a una auxiliar que reciba formación de una terapeuta ocupacional para atender a Yadey, un niño con parálisis cerebral que lleva más de un mes sin ir al CEIP Alcaravaneras. Sin embargo, Alexis Bethencourt, padre del niño de 11 años asegura que su hijo se ha negado por miedo a que le hagan daño durante el proceso de aprendizaje de la auxiliar.

"Estamos en las mismas. El niño ha dejado de ir al centro porque los auxiliares no lo saben tratar adecuadamente. Y ahora van a contratar a una nueva sin formación. Yadey va a ser un conejillo de indias hasta que aprenda, durante dos o tres meses. Y esto es lo que ha venido pasando constantemente, que los auxiliares han hecho prácticas con el niño y le han causado los daños que tiene", afirma Bethencourt.

Educación también ha afirmado que para adaptar el mobiliario del centro a Yadey, que tiene parálisis cerebral espástica y estudia en 5º de Primaria, es necesario que el niño acuda al colegio, pero Bethencourt dice que hasta que no contraten a una auxiliar que pueda atenderle adecuadamente, no llevará a su hijo.

La problemática con los auxiliares radica en que son contratados por una empresa (Aeromédica) tras un acuerdo con el Gobierno de Canarias. En concreto, Bethencourt ha reclamado la incorporación de dos profesionales que, asegura, ya tenían la formación adecuada y habían generado confianza con Yadey, quien ha especificado a este periódico que quiere que vuelvan. Pero fueron despedidas y, ante esta situación, la administración ha reconocido que no puede hacer nada porque fue una decisión de la entidad.

Los auxiliares, según Aeromédica, no precisan de titulación clínica, pero para atender a Yadey, su padre asegura que necesitan formación para colocarlo correctamente en un bipedestador que le mantiene vertical y en el que tiene que estar durante las clases (al no poder controlar sus músculos) , saber cómo levantarlo (pues si no lo agarran por las axilas le hacen daño) o colocarle correctamente sus botas ortopédicas.

Yadey, que nunca había mostrado alteraciones psicopatológicas, desde que ha sido escolarizado en el CEIP de las Alcaravaneras sufre crisis de ansiedad y miedo a acudir a las clases.

Su padre ha mandado numerosos escritos al centro reclamando la contratación de auxiliares formados, la adaptación del mobiliario y su mantenimiento; también ha mantenido reuniones con el director general de Educación Infantil, Primaria y Secundaria y con la consejera de Educación en este sentido. Incluso ha acudido a los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria para presentar una denuncia entendiendo que su hijo está sufriendo "maltrato psicológico institucional".