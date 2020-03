Ejercicio en casa con una aplicación gratuita de los centros Go fit y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Instituto Municipal de Deportes, ha llegado a un acuerdo con los centros deportivos GO fit para ofrecer a la ciudadanía contenidos deportivos y de salud a través de la aplicación desarrollada por la cadena de gimnasios que, hasta ahora, eran de uso exclusivo para sus abonados.

Durante el periodo que duren las medidas decretadas a raíz del estado de alarma, los vecinos y vecinas del municipio capitalino tendrán la posibilidad de entrenar de forma gratuita desde su domicilio a través de este servicio de entrenamiento virtual.



Por medio de esta plataforma de ejercicios denominada Go fit everywhere, los ciudadanos de la capital grancanaria podrán reactivarse y mejorar su condición física de una manera sencilla.



Una de las ventajas de este servicio es el acceso a distintos vídeos elaborados por profesionales de diversas disciplinas para realizar actividades de relajación, cardio, fuerza y baile, todas ellas realizables sin salir del propio domicilio, el principal objetivo de esta novedosa herramienta digital.



El acceso a dichos contenidos se podrá llevar a cabo tras registrarse en laspalmas. entrenamostufelicidad.com y descargarse la aplicación My GO fit en un dispositivo móvil de forma gratuita. Una vez registrado, el usuario recibirá un nombre y una contraseña para acceder al centro GO fit everywhere y disponer libremente de todos sus contenidos