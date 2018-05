La Feria Internacional del Mar regresa a la plaza de Canarias con numerosas actividades

La Feria Internacional del Mar (FIMAR) ha regresado este viernes a la plaza de Canarias y el entorno del muelle de Santa Catalina con 140 carpas y actividades vinculadas al ocio, la gastronomía, el deporte, la moda, la innovación, la biotecnología, la investigación y el sector marino-marítimo.



La feria, que el pasado año reunió a más de 43.000 visitantes y generó unas transacciones de 600.000 euros, desarrollará hasta el domingo una centena de iniciativas relacionadas con el mar.



En el arranque del evento han participado el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Juan José Cardona, entre otras autoridades.



La comitiva ha recorrido los expositores ubicados en la plaza de Canarias, cuyas actividades estarán disponibles hasta las 20.00 horas, también este sábado y domingo.



Tal y como ha destacado Morales, esta feria es "un instrumento extraordinario para avanzar en la economía azul", un elemento "clave" para "la diversificación de Gran Canaria y de la ciudad", fruto del "esfuerzo" del Cabildo, Ayuntamiento y Autoridad Portuaria para esta que el evento sea de "referencia en biotecnología, innovación, gastronomía, actividades 'onshore' y 'offshore'".



Además, el presidente de la institución insular ha subrayado que FIMAR tiene como un único objetivo "el de avanzar en la economía azul como una propuesta importante para la capital, Gran Canaria y su puerto".



Por su parte, Augusto Hidalgo ha hecho hincapié en que la feria genera 3,2 millones de euros en "impacto económico" y que "el negocio vinculado a la economía azul "ha transformado la relación puerto-ciudad".



Para el primer edil este evento "es un reclamo visual de algo que ya está ocurriendo", que es que "el puerto y la ciudad se han reencontrado y han vuelto a potenciar la actividad económica distinta a la tradicional ligada al turismo".



En ese sentido ha dicho que incluye "las reparaciones navales e implica acuerdos estratégicos" que, a su vez, "tienen impacto en el sector portuario y con él actividad económica y empleo cualificado y de calidad".



Según Hidalgo, FIMAR "es una manera de presentar lo nuevo en el sector y abrir el debate científico de los desafíos de futuro en relación con el mar desde el punto de vista de negocio y de la sostenibilidad".



El presidente de la Autoridad Portuaria, Juan José Cardona, ha celebrado "su primer acto en el cargo con la inauguración de la feria", poniendo en valor "la economía azul que tiene como objetivo para el 2020 duplicar su contribución al Producto Interior Bruto regional del 6 al 12 %".



"Es una apuesta ambiciosa en la que FIMAR sirve de reflejo de que esos objetivos se van cumpliendo" porque, además, "el negocio vinculado al sector marino-marítimo va creciendo como una herramienta no solo de exposición, sino de actividad económica", ha incidido Cardona.



El exregidor capitalino ha recordado que "la Autoridad Portuaria es el hilo conductor", el espacio "en el que se desarrollan muchas de las actividades de esta economía azul", por lo que ha refrendado "el compromiso decidido de colaboración para que el objetivo de crecimiento y de diversificación se consiga pronto".



En esta jornada inaugural también se han llevado a cabo actividades en el Museo Elder de la Ciencia y de la Tecnología, que ha acogido las V Jornadas Anuales de Doctorado de la EDULPGC, enmarcadas dentro de la programación de FIMAR.



Entre las actividades de este sábado destacan las visitas guiadas al Puerto de Las Palmas, tanto en la Guagua Turística Sightseeing como en el barco Blue Bird, visitas al barco patrullero Río Tambre de la Guardia Civil, el barco de Acción Marítima de la Armada Española, el barco de Salvamento Marítimo, o a la embarcación Nao Santa María, una réplica del navío de Cristóbal Colón.



Para los más pequeños se desarrollarán talleres de nudos marineros, reciclaje, realidad virtual, así como 'show cooking', degustaciones de productos del mar y demostraciones náuticas en la lámina de agua, con los tradicionales bautizos de mar, exhibiciones de piragüismo, 'stand up paddel', veleros de regata 2.4, cruceros under o barcos de radiocontrol, entre otras actividades.