La Federación Estatal LGTB critica al Gobierno canario por dejar para la próxima legislatura la ley de no discriminación por expresión de género

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) ha criticado este viernes que la ley de no discriminación por expresión de género o características sexuales de Canarias haya quedado pendiente para la próxima legislatura.



El aplazamiento de dicha norma isleña es una de las denuncias que lanza dicha organización con motivo de la conmemoración el 17 de mayo del Día Internacional contra la LGTBfobia.



Una fecha en la que ha querido alertar de que "aún queda mucho por hacer", ya que en 2018 se registraron en España 629 incidentes y delitos de odio por orientación sexual o expresión de género.



"Hasta que se consiga aprobar la ley Estatal LGTBI los derechos del colectivo siguen dependiendo de las autonomías", ha advertido Uge Sangil, presidenta de la FELGTB, que acusa a políticos de Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja de "prolongar injustificadamente los trámites parlamentarios para frenar el avance en derechos humanos y las libertades sociales".



Ya que Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja son las comunidades donde más desprotegido está el colectivo LGTBI, al carecer de una legislación específica que garantice sus derechos debido a la ralentización de los trámites parlamentarios de esas normas.



Tampoco salen bien paradas Galicia y País Vasco, "con legislaciones obsoletas y descafeinadas, sin régimen de sanciones y que no recogen las principales necesidades", así como Canarias, con la ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad o expresión de género o características sexuales, pendiente para la próxima legislatura.



Pero tampoco ahorra críticas la FELGTB sobre el resto de autonomías, que aprueban en la materia y tienen legislaciones "ejemplares" que no se aplican, carecen de transferencia competencial o adolecen de desarrollo.



Además, la federación recuerda que el derecho a la autodeterminación de género (no es necesario ningún requisito ni ninguna autoridad médica o legal para ser reconocido en la identidad) sólo está reconocido en 9 de las 17 comunidades: Aragón, Baleares, Cataluña, Extremadura, Madrid, Navarra, Andalucía, Murcia y la Comunidad Valenciana.



En este contexto, sugiere que "el siguiente paso hacia la igualdad real se debe dar en las urnas el próximo 26M".



La decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de sacar el 17 de mayo de 1990 la homosexualidad de su catálogo de enfermedades mentales fue el origen de la conmemoración de este Día Internacional que este año quiere centrar su foco en las "terapias de curación", según la Asociación madrileña Arcopoli.



"Solo están prohibidas en tres países del mundo y Malta es el único europeo, según Arcopoli, que denuncia que en más de la mitad de las comunidades no se sanciona "esta aberración" y en Madrid, a pesar de que acarrean una sanción muy grave, nunca se ha aplicado, aunque se han interpuesto varias denuncias.



Por ello, Arcopoli en Madrid y varias asociaciones en otros puntos de España, han convocado actos para reinvindicar los derechos del colectivo y rechazar la LGTBFobia.



Algo que UGT cree hay que hacer también en las urnas, con un "no rotundo" para los partidos que difunden mensajes de odio.



Además, el sindicato exige una ley y un plan nacional contra la violencia y el odio que sufre el colectivo, que sólo aflora en un 10 % de los casos, según la Agencia Europea de Derechos fundamentales.



Por ello, reclama programas de formación para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y para la judicatura.



Al margen de los delitos más graves, el ámbito educativo también alerta de que las personas LGTB se enfrentan todos los días a reacciones homofóbicas, que van más allá de las agresiones o los insultos.