Más de 4.000 personas disfrutan del Festival de Disfraces de Las Palmas de Gran Canaria

El parque de Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria ha vivido un domingo ritmo, color y alegría en la jornada familiar del Carnaval de "Una noche en Río" del Festival de Disfraces, en el que han participado 46 agrupaciones y 1.307 niños con 49 actuaciones musicales.



Este acto de gran participación y espíritu carnavalero llenó el escenario del céntrico parque del puerto capitalino, al que acudieron más de 4.000 seguidores, quienes llenaron las gradas, el patio de butacas y hasta los laterales del escenario.



"Una noche en Río" recibió en un día soleado al ritmo y las coreografías de los tres participantes en categoría individual y los 46 grupos, que congregaron a familias, carnavaleros de todas las edades y a turistas cruceristas que, desembarcados del muelle de Santa Catalina, no dudaron en participar en este actividad festiva de la ciudad.



En categoría individual participaron Anyara María Rodríguez con su fantasía "Con un poco de samba, pluma y purpurina llega esta sabrosura a Santa Catalina"; Deborah del Carmen Artiles, con "La diablita loca"; y Gabriela Suárez, con su disfraz "Y desperté de un sueño donde la música y el reloj no paraban de sonar".





La categoría colectiva reunió al Grupo de Baile Kendra, el Club Deportivo Acedance, la Escuela de Música y Danza Ciudad de Guía y Teror, The New Generation, Flawless, Grupo Attenery, Ballet de Belén Falcón, Erre Estudio, Enseñanzas Artísticas Arraiz, Escuela de Danza Suna Jiménez -tres grupos-, Enseñanzas Artísticas Silvia Barrera -dos-, Tú No Puedes, Enseñanzas Artísticas Silvia Barrera, New Ending Babys, New Ending Little, Danza Las Palmas ballet, Danza Las Palmas, Iniciación a la Danza, Danza Las Palmas, Jazz Funky, Danza Las Palmas Predanza, New Generation, New Ending, Gravity Show School, Escuela de Danza Suleica Borges -dos-, y el Club de Baile Letizia Mújica.



También formaron parte del Festival de Disfraces infantiles los grupos del Colegio Marpe Ciudad Jardín, Colegio Hoya Andrea, Ampa Caluca CEIP Las Mesas -tres grupos-, el Colegio Marpe Altavista -cuatro-, el centro de Enseñanzas Artísticas Alexia Rodríguez -tres-, Jeanette Dorta Estudio -tres-, Mas 7 Bailando con Clase, San Vicente de Paul y Bailando con Clase, y el Coreográfico Bailando con Clase.



Sobre el escenario dedicado al carnaval carioca y según fueron convocados por el presentador del evento, Rafa del Pino, desfilaron aves y flores exóticas, mariposas, frutas y, además, rumberos, pequeños aventajados en movimientos de samba, disfraces de todo tipo entre batucadas y ritmo, con una estampa salpicada de sombreros y paraguas, complementos que procuraron algo de sombra en una mañana especialmente cálida y soleada.