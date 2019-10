La Fiscalía avisa: ir en patín por la acera puede generar responsabilidad penal

La Fiscalía recuerda que las bicicletas, patinetes y otros vehículos no pueden circular por la acera en ningún caso y que, de hacerlo y atropellar a un peatón, pueden llegar a incurrir en un delito de imprudencia grave si provocan alguna lesión o muerte, castigado con penas de cárcel.



El fiscal de sala coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas Cabrera, ha informado de que ya hay sentencias penales por imprudencia grave en accidentes de ese tipo y ha destacado la importancia de la educación y de la señalización por parte de los ayuntamientos para garantizar la convivencia y los derechos de todos los vecinos en las ciudades.



En el caso de un ciclista que, por ejemplo, circula por la acera y atropella a un peatón, la Policía Local debe abrir en primer lugar un procedimiento administrativo, que habitualmente se salda con una multa, pero en caso de que se produzca alguna lesión o una muerte, el accidente se convierte en una causa penal.



El infractor se enfrenta entonces a un delito de imprudencia grave, penado con entre uno a cuatro años de prisión en caso de una muerte, de cuatro a seis años si las personas muertas son dos, o entre tres meses y tres años de prisión si provoca una lesión pero no la muerte, ha dicho Vargas, en rueda de prensa.



Los usuarios de patinetes, bicicletas y vehículos similares "no van al margen de las normas, van como todos" y deben limitarse a circular por las áreas señalizadas para ello en las aceras, o hacerlo por la calzada, ha dicho Vargas.



En ningún caso pueden invadir la acera, por lo que si, por ejemplo, circulan por un carril bici y llegan a un lugar donde este se acaba, deben optar por conducir por la calzada o bajarse del vehículo y caminar junto a él por la acera.



En caso de que un ciclista o un patinador atropelle a alguien que camina por la acera, "hay que evitar la impunidad", y dado que ese tipo de vehículos no tienen matrícula, es conveniente que los ciudadanos que hayan sido testigos del accidente colaboren en la identificación del infractor, ha dicho Vargas.



Gran parte de los patinetes y las bicicletas carecen de seguro, por lo que, cuando se produce un accidente, el procedimiento administrativo prevé el embargo de bienes para afrontar una posible indemnización, y el ayuntamiento de la ciudad puede tener responsabilidad civil subsidiaria dependiendo de cómo se haya producido el suceso.



Vargas ha informado de que la Fiscalía ha divulgado diversas pautas jurídicas a los ayuntamientos para que las tengan en cuenta a la hora de elaborar sus ordenanzas sobre la circulación de patinetes y bicicletas por las ciudades.



Asimismo, les está solicitando estadísticas de sus intervenciones relacionadas con ese tipo de vehículos y las sanciones impuestas en caso de infracción.



Bartolomé Vargas ha recordado que la Fiscalía "vela sobre todo por los colectivos vulnerables, también en la vía pública", como los niños, los ancianos y los discapacitados.



La Fiscalía también ha instado a los ayuntamientos a realizar más controles de velocidad, alcohol y drogas, pues se ha detectado un consumo creciente de cannabis, "en la idea de que es una droga benéfica, peo es letal en la conducción, junto a la cocaína", ha manifestado Vargas.