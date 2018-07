El ministro de Fomento trata el martes con los presidentes de Canarias y Baleares la bonificación en los viajes

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, recibirá este martes de forma conjunta al presidente canario, Fernando Clavijo, y a la balear, Francina Armengol, para explicarles el proceso de urgencia para tramitar el decreto por el que aumentará al 75% la bonificación de viajes de los residentes a la Península.



El próximo viernes está previsto que el Consejo de Ministros apruebe el nuevo procedimiento urgente para que a la mayor brevedad se implemente la bonificación del 75% en los viajes a la Península de los residentes en los archipiélagos canario y balear, tanto en avión como en barco, así como a los empadronados en Ceuta y Melilla.



Esa bonificación del 75% en los billetes tardaría seis meses como mínimo en poder entrar en vigor si se siguiese el procedimiento establecido por el Gobierno anterior, del PP, según explicó Ábalos el miércoles en el Congreso de los Diputados.



Ese lapso es debido al desarrollo reglamentario requerido y, por eso, con el método urgente, el Gobierno agilizará todo lo posible la medida para que sea puesta en práctica antes de que acabe 2018.



Esa explicación del ministro ante el Congreso puso en alerta a los gobiernos canario, balear, ceutí y melillense, que esperaban que el descuento estuviera listo con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.



Los PGE fueron aprobados en la Cámara Baja esta semana y se publicarán en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este lunes.



La aprobación del procedimiento de urgencia se hará en el Consejo de Ministros de la semana que viene y no pudo hacerse el viernes pasado porque los PGE aún no están publicados, explicó el secretario general del PSOE canario, Ángel Víctor Torres.



La consejera de Hacienda del gobierno canario, Rosa Dávila, dijo el viernes que Clavijo le expondrá a Ábalos en la reunión del martes sus propuestas de mecanismos posibles para que se aplique el descuento de una forma más inmediata, ya en esta temporada de verano.



Según los cálculos del gobierno de Canarias, pese al procedimiento urgente, en el mejor de los casos el decreto no entraría en vigor hasta noviembre, salvo que sean tomadas ulteriores medidas.



Dávila apuntó como una posibilidad que Clavijo pedirá a Ábalos que la aprobación se haga mediante un decreto legislativo, en vez del decreto que estaba previsto por el gobierno anterior y que el actual Gabinete quiere dotar del carácter de urgente.



El decreto legislativo estaría dotado de rango de ley, ya que lo elaboraría el Ejecutivo por delegación del Parlamento.



Según señalaron fuentes de Fomento a Efe, ahí radica "el error del PP", ya que el anterior gobierno exigió un desarrollo reglamentario para la bonificación, que tendría, pues, que seguir los trámites del decreto, por lo que la única posibilidad para acelerarlo es el procedimiento urgente.