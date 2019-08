La comentarista de TVC Pino Fuentes se defiende de sus comentarios justificando la desigualdad: “Solo expliqué el orden de las cosas”

María del Pino Fuentes, experta en protocolo, ha enviado este sábado un correo electrónico a Canarias Ahora donde explica sus palabras durante su intervención como comentarista de la retransmisión en directo de la Parada Militar, Misa y Procesión en honor a la virgen de Candelaria, emitida por Televisión Canaria el pasado 15 de agosto. En sus explicaciones a los espectadores, Fuentes dijo, entre otras cosas, que "cuando dios crea primero al hombre que a la mujer ya establece un orden", lo que levantó la polémica hasta el punto de hacer que Radio Televisión Canaria emitiera una nota de disculpas desmarcándose de sus opiniones.

Este es el contenido del correo enviado este sábado a Canarias Ahora por Pino Fuentes:

“- No soy colaboradora de TVC, simplemente me llamaron como Titulada Superior en Relaciones Institucionales y Protocolo para explicar las secuencias del ceremonial, limitándome a responder las preguntas que me realizó el presentador de la cadena. No tuve nada que ver la retransmisión de la misa, es más, ni siquiera tenía micrófono y mucho menos auriculares.

- En el titular se afirma que justifico la desigualdad, algo que se ha sacado de contexto. A la pregunta sobre la antigüedad del protocolo, intenté dar una explicación – que es de manual en nuestros estudios- sobre cómo y cuándo aparece el “orden de las cosas”, algo que también se observa en el arte, donde por la colocación de Adán y Eva, ya se establecía esa prelación. Por tanto el subtítulo y la expresión “justifica” no es correcta.

- Dije que el protocolo es “orden y sentido común”, no como figura en el subtítulo.

- Efectivamente respondí que el “protocolo es algo consustancial a la propia existencia del hombre”, siempre dentro del contexto de la respuesta anterior.

- A la pregunta de cómo era correcto llevar la chaqueta y al ver a un señor al lado de un guardia civil con una desabrochada, expliqué cómo debería llevarse y apunté que estilizaba más de estar cerrada.

Sobre la nota de RTVC no me voy a pronunciar públicamente, tan solo considerarla de muy mal gusto y descortés. Y en lo relativo a las “presuntas” ofensas a los espectadores, tampoco.

En lo relativo a publicar mí fotografía se los agradezco, esto siempre es publicidad gratuita, pero a la hora de reproducir un currículo creo que hay que ser más exquisitos, contrastar y actualizar la información. No hablar de “curso” que puede parecer irrelevante cuando detrás hay años de universidades y dos másters oficiales, entre otros méritos.

Y por último, de muy mala fe es el vincularme profesionalmente a una asesoría con determinados cargos públicos, o con determinadas siglas políticas, pues he sido contratada en función de mi dilatada experiencia para desempeñar un trabajo concreto en muchas administraciones públicas españolas, en diferentes áreas de las mismas, sin importarme nunca cuál era el color del grupo gobernante y cumpliendo – hasta el día de hoy- a satisfacción con el trabajo encomendado”.