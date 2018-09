Fuerteventura registra el primer caso efectivo de prisión por delito de maltrato animal en Canarias

La que fuera responsable de la protectora de animales Okapi, Gabriella Cavalieri, entró este domingo por la tarde en el centro penitenciario de Tahíche y cumplirá diez meses de condena por quebrantamiento, “al constatarse que persiste en realizar actividades relacionadas con la custodia de animales ajenos, pese a su inhabilitación para el ejercicio de cualquier profesión relacionada con su custodia”, según indica el auto del Juzgado de lo Penal número dos de Puerto del Rosario.

Con anterioridad, una sentencia ya había condenado a Cavalieri por maltrato animal, considerándose probado en el juicio que tenía bajo su custodia en su domicilio y dependencias anexas un total de 75 perros adultos de ambos sexos, diferentes razas y edades y 16 cachorros de hasta menos de un mes de vida, en condiciones higiénico-sanitarias deplorables.

Asimismo, el fallo indicaba también falta de alimento, reproducción incontrolada, agresividad, hacinamiento y salud pésima, con heridas sin tratar e infectadas, animales rodeados de excrementos y roedores muertos, llenos de parásitos, sin apenas cobijo del sol, entre otras deficiencias. La sentencia indicaba que Cavalieri omitió deliberadamente cumplir con los más elementales deberes de cuidado hacia a estos animales.

No obstante, con fecha 30 de noviembre de 2017 se dictó auto por el que se acordó la suspensión de la ejecución de la pena de prisión impuesta a esta mujer, nacida en Italia y que reside en la Isla desde hace 18 años.

La suspensión traía consigo la imposición de no tener a título privado más de diez animales e “imponía también la inhabilitación especial para cualquier profesión relacionada con la custodia de animales, por lo que no sólo no puede realizar actividades como protectora de animales, sino que tampoco puede tenerlos en tal concepto”.

El auto que ahora le obliga a entrar en prisión señala que el informe del Seprona de la Guardia Civil indica que tiene en su poder 37 animales pese a la condición impuesta para la suspensión de la ejecución de la pena.

También cuenta con denuncias por el quebrantamiento de condena presentadas por la Asociación de abogados Pro defensa de los animales, la Asociación Fundación Canaria Finca Esquinzo, la Asociación Lucha Canina Org, Dogs Rescue Army o la Asociación Animalistas Unid@s Fuerteventura, entre otras.

Cavalieri se convierte así en la primera persona que entra en la cárcel para cumplir condena de privación de libertad por un delito de maltrato animal en Canarias. En Lanzarote, los dos maltratadores del popular perro King, que fue apaleado, están pendientes de entrar en prisión.

La salvadora de los perros

En su defensa, Cavalieri indicaba, en una rueda de prensa realizada antes de entrar en prisión, que se trataba de un montaje por haber denunciado en 2012 el tráfico de perros de Fuerteventura al extranjero. “Desde entonces intentan quitarme del medio”, añadió.

“Cuando en esas fechas me quitan la gestión de la perrera de Puerto del Rosario por mis denuncias, me llevé los 250 perros a mi casa para que no fueran sacrificados, y numerosos voluntarios que me iban ayudar recibieron presiones, y finalmente me quede yo sola, en una situación muy dura”, aseguró.

También señaló que las actuales denuncias son falsas, “pues están fundamentadas en fotos de Facebook, con pantallazos”. Y reconoció que el veterinario de La Oliva y la Policía municipal de Puerto del Rosario le llevaron en varias ocasiones animales para evitar que fueran sacrificados y encontrar familias de acogida, “cosa que hice en cuestión de horas”, aclaró Cavalieri.

“Si me llaman para ayudar a animales porque han sido atropellados, como fue el caso de un perro o un gato, yo les voy ayudar. Por eso ¿cree la justicia que merezco la cárcel? Pues es mi obligación moral y ética socorrer a los animales”, hizo hincapié Cavalieri.