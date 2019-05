Función Pública achaca las incidencias en una oferta de empleo al elevado número de solicitudes y recuerda que hay tiempo de reclamar

El director de Función Pública del Gobierno de Canarias, Francisco Javier Rodríguez del Castillo, ha subrayado este lunes a Canarias Ahora, que aún quedan días para subsanar las incidencias que se han producido en una oferta pública de empleo para administrativos de la comunidad autónoma. En el listado provisional unas 1.000 personas quedaron excluidas, algo que considera que es habitual en un proceso selectivo tan demandado como este. "El número es proporcional", señala.

En parte, el elevado número de personas que quedó excluida de ese primer listado se corresponde con desempleados que tenían derecho a acogerse a la gratuidad de las tasas de examen, pero a quienes no se les ha permitido acreditar su situación por medio del documento de alta y renovación de demandantes de empleo (DARDE) y se les exige un certificado que avale su situación legal de desempleo.

El director de Función Pública insiste en que en las bases se aclaraba esta cuestión y subraya que el Servicio Canario de Empleo está al corriente de que cómo es el certificado que se debe entregar. "Hay muchas personas que son demandantes de empleo, pero que están trabajando", explica. No obstante, insiste en que aún es posible subsanar este error hasta el día 24 de mayo acudiendo a las oficinas del Servicio Canario de Empleo. "Ya hay gente que está subsanando", afirma.

Francisco Javier Rodríguez insiste en que la convocatoria de administrativos es una de las más masivas, ya que se presentan no solo aquellas personas que tienen esta titulación, sino titulados superiores. "Cuanto mayor número de solicitudes, mayor número de incidencias".

Por otro lado, destaca que no son 10.856 personas las que presentaron la solicitud para las 57 plazas ofertadas. Unos datos extraídos de un comunicado de la propia Función Pública. El director de esta área señala que, en su momento, se dio esta cifra basándose en una estimación para orientar sobre la competencia que tendrían los aspirantes a realizar estas pruebas. Afirma que en otras convocatorias de empleo ocurre lo mismo.

A su juicio, en muchos casos, hay personas que presentaron la solicitud hasta por tres registros diferentes, lo que finalmente disminuye estas estadísticas. También se da el caso de que hay aspirantes que han presentado su solicitud a través de un determinado registro y este finalmente no ha llegado a Función Pública. No obstante, aclara que estas personas también tiene su derecho a reclamar y que será tenido en cuenta.

Hasta que no finalice el proceso no se conocerá con exactitud cuántas personas han quedado definitivamente fuera de esta convocatoria y de la posibilidad de realizar las pruebas para el cuerpo de administrativos del Gobierno de Canarias. No obstante, el director de Función Pública confía en que no será una cifra tan abultada.

En cuanto al hecho de que la convocatoria ha tardado más de un año en resolver el listado de personas admitidas y excluidas, explica que "hemos tardado pero hemos hecho la mayor convocatoria de toda la historia".