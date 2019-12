La GC-1 tendrá tres carriles provisionales operativos este domingo

El consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez, ha informado en el Pleno que la GC-1 abrirá el desvío provisional de tres carriles este domingo, de forma que la circulación recupera su capacidad con carriles que discurrirán por los jardines del Tívoli.



Ha especificado que quedarán otros dos carriles abiertos para el movimiento de vehículos de la obra de rehabilitación de la vía.



Como ha destacado en una comparecencia solicitada por el grupo Unidos por Gran Canaria-Coalición Canaria, ha sido “un enorme esfuerzo de más de 100 personas en tres turnos” para “reforzar la vía en integridad y seguridad para vehículos ligeros y pesados” y para que “la gestión del tráfico mantenga todas sus garantías”.



Se trata de una “medida provisional” con tres carriles en la zona del palmeral del Tívoli, y se “quedarán los dos carriles (central e interior) para el tránsito de vehículos de la obra”, necesarios para “desmontar toda la estructura, hacer un cajón de hormigón y construir un muro nuevo” que estará terminado “en unos seis o siete meses”.



Una vez terminados los trabajos de acondicionamiento “se abrirá la vía en su fórmula tradicional”, ha señalado.



Todos los grupos políticos han agradecido y valorado la actuación del Cabildo y los servicios de mantenimiento, acondicionamiento y cuerpos de seguridad y tráfico en la gestión del tráfico de la vía, que sufrió un desplome producto del deterioro ocasionado por las lluvias.



Además de detallar el protocolo de actuación, el consejero de Obras Públicas ha agradecido el trabajo de todo el personal implicado, que ha suspendido sus vacaciones de Navidad para cumplir los plazos.



El portavoz de Ciudadanos, Ruymán Santana, además de agradecer el trabajo realizado, se ha mostrado “preocupado” por las “políticas de futuro pendiente por realizar” que, a su juicio, pasa por “mejorar los hábitos de los ciudadanos en su tránsito por la GC-1 y el mantenimiento de la vía”.



Por su parte, en representación de Podemos, su portavoz Concepción Monzón, ha valorado la colaboración ciudadana, mientras Unidos por Gran Canaria-Coalición Canaria ha hecho hincapié en “actuar para prevenir”, ya que “nadie pone en duda la gestión del incidente”. pero “es necesario saber qué pasó, qué se hizo y cómo se va a hacer de cara al futuro”.



La misma idea ha compartido el consejero del PP Miguel Jorge Blanco, quien ha indicado que se requiere “una gestión adecuada en el futuro", porque "la GC-1 no soporta más vehículos y se colapsa diariamente por el volumen de tráfico".



El portavoz de Nueva Canarias, Carmelo Ramírez, ha puesto en valor “la resolución en tiempo récord” de este incidente y ha celebrado que no haya habido víctimas, incidiendo en que la solución, a su juicio, no está en “más carriles, sino en más transporte público”.