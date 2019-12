Gloria Moreno, sargento del Seprona, tras ser absuelta: "Nunca imaginé que la delincuencia trabajaría a mi lado"

La sargento del Seprona en Lanzarote Gloria Moreno ha dicho este miércoles a Efe que entró a la Guardia Civil "para perseguir la delincuencia" y nunca imaginó que "parte" de ella "llegara a trabajar" a su lado, pero, "como se han dado así las circunstancias", seguirá yendo "a por ellos".



La sargento Moreno ha hecho a estas declaraciones al ser preguntada por la sentencia de la Audiencia de Las Palmas que acaba de absolverla de las penas de hasta cuatro años que pedía para ella la Fiscalía por acusar ante sus superiores a un subordinado de filtrar información del cuerpo a cazadores furtivos.



Moreno ha dicho que "respeta" y ha recibido con "alivio" este fallo, contra el que cabe recurso, si bien estima que este asunto "nunca tenía que haberse judicializado" porque sólo se limitó a cumplir con su obligación al informar a sus superiores de los supuestos chivatazos que un guardia civil daba a cazadores furtivos de pardelas que actuaban en Alegranza una vez que se enteraba de las redadas que el cuerpo tenía previsto desarrollar en ese islote, perteneciente al Parque Natural del Archipiélago Chinijo.



Aunque en la vista oral celebrada en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria su subordinado, que ejercía la acusación particular, acusó a Moreno de mentir en el informe que sobre sus sospechas hizo llegar a sus superiores, la sentencia afirma que el contenido de ese documento interno "puede no ser certero, pero tampoco cabe tildarlo de inveraz, pues no existe base probatoria indicativa de esa necesaria discrepancia que debe existir entre la realidad y lo descrito o narrado".



Esas redadas promovidas por Moreno para acabar con la caza furtiva de pardelas -un ave protegida- en el Parque Natural del Archipiélago Chinijo culminaron con la condena por delito contra el medio ambiente dictada contra diez personas a las que sorprendió guisando ejemplares de ese ave protegida en Alegranza.



Además de recalcar que la acusación ejercida contra ella "no se ajustaba al tipo penal", Gloria Moreno ha afirmado que "haber sido juzgada" por perseguir la corrupción dentro de su unidad, lo que considera "terrible", tanto para ella, a nivel personal y profesional, como "para toda la Guardia Civil".



Moreno se pregunta qué van a hacer tras lo que le pasó a ella "todos los jefes de unidad, todos los sargentos que tengan conocimiento de la corrupción dentro de su unidad"



"¿Van a arriesgarse a cumplir con su deber y ser procesados?", se plantea.



"¿Esta es la Guardia Civil y la España que queremos?. No, hay que apoyar a la gente que denuncia la corrupción o la ilegalidad, y más dentro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", subraya esta suboficial, a la que la Audiencia de Las Palmas ha concedido el beneficio de las medidas de protección a los denunciantes previstas en las normativas europeas sobre esta materia.



Dada la "conexión muy fuerte" que, según afirma, existe "entre la persona que todo el mundo señala como chivato aquí en la isla (Lanzarote) -su subordinado-, el antiguo jefe de la Comandancia de Las Palmas y el jefe del Seprona", la sargento recuerda que ha presentado cuatro querellas, una de ellas por abuso de poder, que están pendientes de resolución.



Gloria Moreno asegura que la "persecución" a la que, a su juicio, ha sido sometida dentro de la Guardia Civil por parte de superiores que han "encubierto" de forma reiterada al subordinado que la ha llevado a juicio en esta ocasión, no le ha desanimado nunca ni la ha hecho replantearse su continuidad al frente del cargo que desempeña, sino "todo lo contrario".