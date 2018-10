El Gobierno de Canarias y la Fecam firman un acuerdo para formar personas en riesgo de vulnerabilidad

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, dijo este jueves que si hace unos años casi todas las personas en situación de vulnerabilidad tenían poca formación, en la actualidad hay muchas que sí la tienen. Cristina Valido hizo esta afirmación tras firmar con el presidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Manuel Ramón Plasencia, el acuerdo de colaboración para financiar y desarrollar tareas de utilidad y de reinserción social, previstas en el Programa Extraordinario de Empleo Social (PEES) 2018-2019.

La firma de este convenio se ha producido un día después de que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, firmase el Plan Integral de Empleo (PIEC) con el director general del Servicio de Empleo Estatal (SEPE), Gerardo Gutiérrez, y el subsecretario de Trabajo, Raúl Riesco.

El PIEC está dotado con 42 millones de euros y de ellos 20 se destinan al Programa Extraordinario de Empleo Social, que también contará con 10 millones de euros del Servicio Canario de Empleo (SCE) y 15,9 millones que aportarán los ayuntamientos

El destino de esos casi 46 millones de euros será para contratar a unas 4.000 personas desempleadas cuyas familias sean consideradas de especial vulnerabilidad por los servicios municipales.

Las personas podrán tener formación o no en función del proyecto al que se adscriba y las demandas del mismo, ha informado la Consejería de Empleo en un comunicado en el que se añade que los colectivos prioritarios serán los de mayores de 45 años y las mujeres.

Así, en el convenio se dice que el 50 por ciento de los nuevos contratos que hagan los ayuntamientos para estas actuaciones deberá ser para esos grupos de población, y las corporaciones municipales que tengan más de 442 demandantes con más de 55 años deberán dedicar a ellas el 60 por ciento de las contrataciones.

Cristina Valido ha recordado que los gastos que se apliquen a este programa deberán estar comprometidos antes del 1 de enero del año próximo, si bien la ejecución del gasto tendrá más duración.

La consejera de Empleo dijo que la situación no es "para hacer una fiesta, porque hay mucha gente en malas condiciones, pero el pasado año más de 87.000 personas salieron de la situación de riesgo de exclusión y pobreza por medio del plan de empleo social, los convenios de parados de larga duración y el refuerzo en todas las ayudas sociales con la Fecam".

El presidente de la Fecam, Manuel Ramón Plasencia, hizo hincapié en la coordinación que ha habido por parte de las administraciones para que a partir de hoy los ayuntamientos puedan adherirse al convenio, y opinó que casi todos los ayuntamientos destinarán los contratos a los servicios básicos.

El director del Servicio Canario de Empleo, Sergio Alonso, manifestó que las personas destinatarias son personas con vulnerabilidad económica, que pueden tener formación o no.

Comentó que para la contratación de estas personas no se habla sólo de cuadrillas de limpieza o rehabilitación, pues puede haber grupos de trabajo en el ámbito administrativos, tecnológico o jefes de cuadrillas, e insistió en que las circunstancias de vulnerabilidad no implican que no haya gente preparada.

Sergio Alonso declaró que se aspira a que tras los doce máximos de contratación las personas contratadas puedan salir al mercado laboral privado y tener una oportunidad.