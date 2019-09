El Gobierno de Canarias pide inspeccionar al hotel de Lanzarote donde un cliente abusó de una camarera

El Gobierno de Canarias ha solicitado a través de su Instituto de Igualdad a la Dirección General de Trabajo que se inspeccione al hotel de Playa Blanca (Lanzarote) donde una camarera de piso sufrió un abuso sexual por parte de un cliente, para comprobar si cumple las normas.



El turista, de origen británico, fue condenado en un juicio rápido en agosto a pagar una multa de 540 euros por un delito de abuso sexual y se le prohibió acercarse a la víctima, según ha publicado Diario de Lanzarote.



En un comunicado, la directora del Instituto Canario de Igualdad, Kika Fumero, califica de "gravedad extrema" la denuncia formulada por la Plataforma feminista 8M y la asociación Kellys, que aseguran que el hotel no atendió correctamente a su empleada cuando contó que un cliente había intentado violarla mientras limpiaba su habitación.



"Este caso es una muestra evidente de que se debe mejorar la prevención y protección de las mujeres en sus centros de trabajo así como la formación del empresariado. Este caso no puede quedar en la sombra. Haremos cuanto esté en nuestras por que las trabajadoras sientan respaldados sus derechos, tanto humanos como profesionales, y para que situaciones como estas no vuelvan a repetirse", añade.



El Instituto Canario de Igualdad y Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias tienen varios programas comunes en marcha, como el Buzón Lila de Canarias para la igualdad laboral en la islas.