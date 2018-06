El Gobierno canario pone un nuevo programa para dar apoyo a jóvenes tutelados cuando cumplen 18 años

El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha dos nuevos programas para dar apoyo a los jóvenes tutelados por la Comunidad Autónoma cuando llegan a la mayoría de edad, con el fin de acompañarlos en su emancipación, ayudarlos a enfrentarse al mundo solos y buscarles oportunidades de empleo o estudio.



"Las necesidades de los jóvenes que han crecido tutelados sin el apoyo de una familia no terminan al cumplir los 18 años: no es lo mismo presentarse en una empresa solos con un currículum en la mano que contar con una red de acompañamiento que los ayude a afrontar una vida independiente", ilustró la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno canario, Cristina Valido, en la presentación de estos programas de emancipación, que se pone por primera vez en marcha y que está financiado con 750.000 euros, el 85% aportado por el Fondo Social Europeo.



Además de la inserción laboral, uno de los objetivos del programa es la continuidad educativa, para que ninguno de los jóvenes abandonen sus estudios por la necesidad de obtener ingresos si tienen capacidad y voluntad.



Se calcula que unos cien jóvenes podrán beneficiarse de estos programas en su primer año de aplicación, que será gestionado por las entidades Sum+s, especializada en el trabajo social con jóvenes con discapacidad intelectual o trastorno de conducta asociado, y Mensajeros de la Paz.



Cuando los jóvenes tutelados que viven en centros de acogida llegan a la mayoría de edad pueden independizarse, pero si no tienen una red de apoyo propia tienen muchas dificultades para ello, y por eso cabildos como el de Tenerife y Gran Canaria disponen de algunos recursos alojativos de transición hasta que consiguen valerse solos.



Pero "sus necesidades van más allá" del alojamiento, necesitan una estabilidad y un acompañamiento que no tienen en su familia y eso es lo que trata de suplir este programa.



Las entidades gestoras ya están en contacto con los jóvenes que están a punto de cumplir los 18 años o acaban de cumplirlos para darles a conocer esta opción a la que pueden acogerse voluntariamente, y también están sondeando empresas colaboradoras en las que puedan emplearse.



La implicación de las empresas grandes con responsabilidad social es importante, pero también las empresas pequeñas muestran disposición a colaborar en este programa al ver que los jóvenes cuentan con un respaldo y un acompañamiento detrás, explicaron Francisco Figueroa, de Sum+s, y José Manuel Alfonso, de Mensajeros de la Paz.



Cristina Valido apuntó que los jóvenes que han sido tutelados demuestran en muchos casos más implicación en sus trabajos, porque "es su única oportunidad" para salir adelante, de modo que tienen más dificultades para renunciar que otros jóvenes que saben que cuentan con un apoyo familiar detrás.



De los dos programas, SUMA+S se encarga de los jóvenes extutelados con algún tipo de discapacidad o trastorno de conducta y Mensajeros de la Paz del resto.



Las entidades ponen a disposición de los chicos los recursos y servicios de los que disponen, como oficinas o centros de día y les ayudarán a emprender su emancipación desde un punto de vista integral, tanto laboral, social como desde un punto de vista educativo.



En caso necesario, también dispondrán de becas siempre que cumplan con los objetivos propuestos como la asistencia a la educación o formación para la inserción laboral.



El acompañamiento puede ser laboral, ya sea para búsqueda de empleo o formación; social, para que puedan desenvolverse en la sociedad desde la independencia; personal, asumiendo la responsabilidad de su propia vida; educativa, favoreciendo el acceso a estudios superiores; o familiar, para mejorar las relaciones con su familia.



La derivación hacia estos programas se realiza desde los centros de acogida cuando el menor esté cercano a cumplir la mayoría de edad.