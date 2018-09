El Gobierno regional considera que "en ningún caso" Canarias debe compartir horario con la Península

El Gobierno de Canarias considera que el archipiélago "en ningún caso" debe tener el mismo horario que la Península, por lo que, de cambiarse finalmente la hora en España, habría que hacerlo también en las islas, según ha afirmado este lunes su presidente, Fernando Clavijo.



El Ejecutivo ha decidido, no obstante, evaluar primero las posibles repercusiones que tendría un eventual cambio de horario en el país en la sociedad y la economía de la región, ha aclarado Clavijo, de Coalición Canaria.



El presidente isleño ha avanzado que, en esa línea, la Comunidad Autónoma planea instar al Gobierno español a que tengan en cuenta su parecer antes de tomar una decisión respecto a ese asunto.



"Vamos a pedirle al Gobierno de España, que ha creado un comité de expertos (sobre esa cuestión), que Canarias esté" presente en él, ya que "somos la única comunidad autónoma que tiene un horario diferente al peninsular", ha dicho.



Fernando Clavijo ha insistido, de cualquier modo, en que, inicialmente, su Ejecutivo es partidario de no equiparar la hora del archipiélago con la del resto del país.



Porque "en ningún caso estimamos que, estando en husos horarios distintos, tengamos que mantener el mismo horario que la península", ha sentenciado.



Aunque ha apostillado: "pero, no obstante, antes de poder una valoración definitiva del Gobierno de Canarias lo que queremos es contar con todos los agentes sociales", así como evaluar "qué repercusión tiene en el turismo, qué repercusión tiene en la industria o en el consumo energético" la medida.



Algo que se hará "cuando tengamos el análisis" sobre las consecuencias del hipotético cambio, labor que desarrollará un equipo que coordinará Pedro Ortega, consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento regional, ha dicho Clavijo, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de periodistas tras ofrecer una rueda de prensa para informar de un nuevo bono de transporte público en guagua impulsado por su Ejecutivo.