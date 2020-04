El Gobierno dejará salir a niños hasta los 12 años para un "paseo corto"

El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros que los niños de hasta 12 años puedan salir a la calle acompañados de un adulto a partir del lunes 27 de abril, una salida que será para dar "un paseo corto".



Así lo ha avanzado la ministra de Educación, Isabel Celaá, en una entrevista en TVE en la que ha detallado que se deberá tener un cuidado esmerado para evitar los contagios y que no estará permitido ir a parques.



"Estamos hablando de salidas de niños acompañados por un mayor y que obviamente tengan un cuidado esmerado para que no vayan a parques públicos donde puedan tocar cosas que estén contaminadas. Será un paseo corto", ha subrayado la titular de Educación.



Preguntada por la edad hasta la que se permitirá salir a los menores a la calle a partir del próximo lunes, Celaá ha precisado que la legislación estima que los niños son aquellos menores hasta los 12 años, edad a partir de la cual se les deja salir solos.



La ministra de Educación ha defendido que "es una buena noticia que los niños puedan salir" y ha asegurado que los detalles de esa medida se han preparado con el conocimiento de los expertos sanitarios.



Y también ha adelantado que hay "otras cuestiones encima de la mesa" como la de que los mayores puedan salir, pero se abordarán en otro momento, no este martes.



Celaá ha querido enviar un "mensaje de ánimo a las familias", que están siendo "la red de defensa y sostenimiento de los estudiantes" en condiciones de "verdadero heroísmo".