El Gobierno canario publica nuevas guías de educación sexual que promueven la igualdad entre los jóvenes de las Islas

La juventud canaria tiene ya a su disposición dos nuevas guías sobre educación sexual, dos documentos editados por el Instituto Canario de Igualdad (ICI) con el objetivo de difundir los derechos sexuales y reproductivos de cada ser humano y promover el empoderamiento de las mujeres jóvenes.



"No toda la población adolescente y joven accede a la información necesaria en cuestiones de sexualidad, con el resultado de embarazos no planificados, infecciones de transmisión sexual o violencia sexista", ha señalado la directora del ICI, Claudina Morales, quien ha recordado también que el objetivo es "orientar hacia una sexualidad sana, placentera, responsable y controlada por cada persona".



Las guías Deseo, placer y satisfacción y Prácticas eróticas seguras frente a las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) contienen "información sobre la fisiología de los cuerpos, los procesos de los ciclos vitales, las diferentes formas de sexualidad, las infecciones de transmisión sexual, los métodos anticonceptivos y de prevención de contagios y la prevención frente a la violencia sexual", indica la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.



"El formato de las guías está concebido como un diario personal del viaje al centro de la sexualidad y contiene actividades de reflexión, notas personales y enlaces a otros recursos para seguir profundizando", ha explicado la sexóloga y autora de las publicaciones, Noemí Parra.



Estas dos nuevas guías complementan a una primera publicada el año pasado dedicada a la anticoncepción y los embarazos no planificados.