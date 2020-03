El Gobierno y los colegios de farmacéuticos y médicos de Canarias cancelan los encuentros con científicos de zonas afectadas por Covid-19

El Gobierno de Canarias y los colegios de farmacéuticos y médicos de las Islas han acordado cancelar los encuentros científicos donde participen profesionales de las zonas afectadas por coronavirus COVID-19, si bien el resto de reuniones no sufrirán ningún tipo de limitaciones.



La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Teresa Cruz Oval, ha mantenido este miércoles una reunión con los colegios profesionales de médicos, enfermeros y farmacéuticos para trasladarles las últimas recomendaciones hechas públicas el pasado martes por el Ministerio de Sanidad en relación a la celebración de jornadas durante las próximas semanas.



Durante el encuentro se consensuó, siguiendo esta recomendación del Ministerio, que durante los próximos dos meses todos los encuentros en el que esté previsto que participen ponentes o asistentes del ámbito sanitario procedentes de zonas de riesgo afectadas por el COVID-19 se cancelen.



El resto de actos en cuya participación no se incluyan profesionales de dichas zonas de riesgo sí podrán celebrarse, ha informado la Consejería de Sanidad en un comunicado.



De igual forma, los colegios profesionales han asumido trasladar a los farmacéuticos, enfermeros y médicos que tengan previsto participar en encuentros similares en zonas de riesgo que se abstengan de hacerlo.



El Ministerio de Sanidad encomienda que no se organicen en las próximas semanas este tipo de celebraciones para garantizar la disponibilidad de los profesionales sanitarios en sus servicios habituales y además que puedan ser transmisores de la enfermedad a los grupos de población más vulnerables con los que tratan en su práctica profesional.



La consejera de Sanidad ha aprovechado el encuentro para poner en valor el trabajo que han desarrollado durante estos días, desde el pasado lunes 24 de febrero, los profesionales sanitarios del Servicio Canario de la Salud que se han desplazado al hotel del sur de Tenerife para realizar allí su trabajo, así como a los trabajadores del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria.