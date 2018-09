Gran Canaria aspira a ser la sede del Centro de Investigación para la Macaronesia de meteorología

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apuesta por Gran Canaria como sede de un Centro de Investigación para la Macaronesia de referencia mundial, que contaría con el respaldo de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y que podría iniciar su trabajo en el año 2020.



Así lo ha desvelado hoy el presidente de la Aemet, Miguel Ángel López, en el transcurso de la firma de un convenio de colaboración con el Cabildo de Gran Canaria para el intercambio de información y mejorar la predicción y respuesta ante fenómenos adversos en la isla, suscrito por su presidente Antonio Morales.



López ha subrayado que Canarias "es una joya climatológica y meteorológica por su enclave, singularidades y diversidad, y no se puede perder este gran laboratorio de información de estudio y de evaluación de impactos, algo que hemos transmitido a la OMM, que ha sido la primera en apoyar que Gran Canaria acoja un Centro Meteorología y Climatología Subtropical".



En su opinión, este centro "es la única forma de ver la singularidad de Canarias y las zonas vecinas más próximas, como el norte de África o la cuenca del Mediterráneo, que no puede quedar sin un gran centro que investigue y analice lo que está pasando con el cambio climático y su incidencia en puntos tan estratégicos".



"La Aemet analizará todos los impactos que en este enclave tan singular está teniendo el calentamiento global, que ya se constata que la subida media de temperatura a nivel general es de 1,3 grados, con consecuencias enormes de mayor adversidad climática y modificación de los regímenes climatológicos, con muchos sitios que dejan de tener cuatro estaciones para tener dos", ha agregado López.



En particular, el presidente de la Aemet ha especificado que "Canarias tiene singularidades por el desplazamiento y la Aemet trabaja para que se tenga información de primera mano de cómo está afectando el cambio climático en todos los sectores productivos, la sociedad y, en general, en todos los archipiélagos".



López ha indicado que el Centro será de la Aemet, pero que tendrá apoyo, información y programas de cooperación con la OMM, aunque el desembolso, el trabajo y el esfuerzo le corresponda sea de la Agencia.



"Hay que hacer una mejor dotación de recursos humanos, tiene que haber un apoyo enorme de tecnologías de la información y comunicación porque correrán en paralelo dos superordenadores, uno en Gran Canaria y otro en la sede de la Aemet en Madrid", ha añadido.



A su juicio, sería un centro de referencia mundial en Canarias, al igual que lo es el de Izaña (Tenerife) segundo del mundo para las tormentas de polvos de arena para todo el norte de África y cuenca del Mediterráneo, una acción que podría ampliar al sureste asiático.



"Para que sea un centro de referencia lo primero a resolver son los recursos humanos, con un procedimiento descentralizado para no rotar al personal de Canarias cada tres o cuatro años; y una comunicación muy específica porque el volumen de información será de gigas", ha señalado López.



En este sentido, ha comentado que existe la posibilidad de utilizar unos cables existentes del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que parece singularizado para todo el tráfico de información científica.



"La inversión no será muy fuerte porque se podría utilizar muchos de los medios que disponen los propios cabildos, quizás el problema mayor es el reclutamiento de personal, y la Aemet apoya las ofertas de empleo público para que los nuevos ingresos específicos que pudiera ser cubierto con personal de Canarias", ha incidido López, quien ha agregado que "el objetivo es que el Centro esté materializado en el 2020".



Por su parte, responsable en Canarias de la Agencia Estatal de Meteorología, Jesús Agüera, también ha desvelado que está ya en trámite un segundo radar meteorológico en las islas, en concreto en Parque Natural de Teno (Tenerife), que va a ayudar al estudio de algunos fenómenos para aumentar el grado de aciertos de las previsiones regionales, que en estos momentos es del 90 %.



"El radar ampliará la visión hacia el oeste del archipiélago y detectará con más antelación todo lo que llega a La Palma y El Hierro y cubrirá algunas lagunas (ecos que no visualiza bien el actual radar) en el canal Anaga-Agaete y, lo que es más importante, si el radar operativo de Gran Canaria se avería, se tendría otro complementario", ha destacado Agüera.



López ha explicado que en este segundo radar la Aemet lleva trece años trabajando y que, tras superar el informe de impacto medioambiental, las obras de asentamiento comenzarán durante el próximo mes de noviembre y estará operativo en el 2020 después de una inversión de 2,8 millones.



Antonio Morales ha destacado que este convenio de colaboración suscrito con la Aemet intercambiará información y mejorará la predicción y respuesta ante fenómenos adversos en la isla, donde ya se está viendo la incidencia del cambio climático.