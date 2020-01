Gran Canaria solo recicla el 32% de los residuos que genera

Gran Canaria recicla el 32 por ciento de los residuos que genera, frente al 12 por ciento en la comunidad autónoma, y en 2025 debe elevar ese porcentaje al 55%, de ahí que trabaje a la carrera para llegar a ese objetivo, aunque va con retraso porque este año debería alcanzar el 50%.



Así lo ha admitido este jueves la consejera de Medio Ambiente del Cabildo grancanario, Inés Jiménez (NC), tras participar con responsables municipales de la isla en una reunión de coordinación sobre la gestión de los residuos, en la que se ha analizado la adaptación a las nuevas normativas.



Jiménez ha subrayado que en esta materia los ayuntamientos son competentes en la recogida y separación de residuos, mientras que la corporación insular se encarga de depositarlos y reciclarlos.



Aunque la Unión Europea ha establecido que la isla tenga este año el 50 por ciento de los residuos en proceso de reciclado, "una cifra idílica" que no se podrá cumplir, Jiménez ha estimado que situarse en un 32 por ciento, el porcentaje más alto de Canarias, es hacerlo "en positivo".



"No es un trabajo solamente del Cabildo, con sus dos grandes ecoparques, sus puntos limpios y sus plantas de transferencia, sino que también es un trabajo de los ayuntamientos y de la ciudadanía, que tiene que colaborar de forma competente en el cuidado de la separación, el reciclado y en depositar en los sitios habilitados para ello los residuos", ha aseverado.



La consejera ha dicho que en Gran Canaria hay municipios que son "referentes en el trabajo del reciclado", como los de la comarca del sureste, que con la instalación de un quinto contenedor ya han comenzado a separar lo orgánico, "que es lo más complicado de seleccionar pero, a la vez, el material más susceptible de reutilizar en forma de compost".



"Hay municipios que separan muy bien sus residuos, como Moya, que es el que mejor separa el vidrio, y Arucas, pero Agüimes, Ingenio y Santa Lucía son los que más trabajan en el tratamiento de los residuos antes de que lleguen a los ecoparques", ha resaltado.



Inés Jiménez ha apelado a la conciencia ciudadana en esta materia y también a la responsabilidad que tienen los ayuntamientos de controlar la adecuada entrega de residuos en los ocho puntos limpios de la isla y en los contenedores habilitados para ello, ya que "no se pueden tener vertederos incontrolados".



La consejera ha destacado que Telde cuenta con una unidad específica de la Policía Local que dedica parte de la jornada de trabajo a detectar y denunciar vertederos incontrolados.