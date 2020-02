El incendio de Tasarte no progresa y han resultado afectadas cuatro viviendas

El fuego que se originó este sábado en Tasarte, en Gran Canaria no está progresando, una buena noticia para que pueda extinguirse pronto. Las llamas sí han alcanzado la Reserva Natural de Inagua, pero está quemando superficie, por lo que el presidente de la corporación insular, Antonio Morales, ha señalado que la incidencia no es tan significativa como si se tratara de un fuego de copa. No obstante, alrededor de 200 personas procedentes de Tasarte y Tasartico siguen evacuadas en diferentes puntos de La Aldea.

Morales insiste en que la principal preocupación es que no hayan daños personales. Cuatro viviendas sí han resultado afectadas por el fuego aunque este lunes se conocerán al detalle las incidencias de las mismas.

Hay trabajando en estos momentos 150 efectivos y este lunes se espera disponer de un hidroavión. El presidente del Cabildo ha recordado la importancia de dotarse de más medios ante la amenaza del cambio climático.

El conato registrado en la mañana de este domingo en Tejeda, en las proximidades del Bentayga, se encuentra controlado. Además, Morales ha aclarado que la evacuación del Hoyo y Tocodomán se ha realizado por prevención.

Las labores de extinción siempre se complican por la noche y los trabajos se van a concentrar en que no siga avanzando por Inagua. La previsión es que el viento empiece a amainar. Se prevé que mejore la intensidad, aunque el viento pueda alcanzar rachas de 40/60 kilómetros por hora en algunas zonas de la cumbre. Además, aumentará la humedad ligeramente, pero la calima sí que se mantendrá en Gran Canaria, a diferencia de otras islas.