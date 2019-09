Gran Canaria vuelve a alzar la voz contra los crímenes machistas: "Estaremos en la lucha y en las calles hasta el fin de las violencias"

"¡Basta ya!". La violencia machista ha vuelto a empujar a la población canaria, por séptima vez en lo que va de año, a salir a las calles. Las plataformas feministas de Canarias han convocado concentraciones en distintos puntos del Archipiélago por el presunto crimen machista de Tenerife que acabó con la vida de María Concepción, una mujer de 54 años cuyo cuerpo fue localizado con signos de violencia en su vivienda de La Laguna. "Nos concentramos cada vez que hay un asesinato machista en Canarias, pero si lo hiciéramos cada vez que se da un caso en España, nos reuniríamos aquí todas las semanas. Y si lo hiciéramos también por otros tipos de violencia como la psicológica, pasaríamos las 24 horas del día en la calle", señala Ana Ramos Hernández, del colectivo de mujeres Yazirat, que forma parte de la Red Feminista de Gran Canaria.

En la calle Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, se ha guardado un minuto de silencio este jueves en memoria de Concepción, seguido por incesantes gritos de lucha: "Ni una menos", "el machismo también es terrorismo", "no son muertes, son asesinadas", "si tocan a una, nos tocan a todas", "por las que no están, por las que no están, por las que peligran". En respuesta a los sectores políticos y sociales que aún niegan la desigualdad y la violencia machista, Ramos Hernández señala que "solo hay que abrir los ojos para darnos cuenta de que existe".

La hipersexualización de mujeres y niñas, "el consumo de mujeres a través de la prostitución o pensar en alquilar partes del cuerpo de la mujer a través de la gestación subrogada" son, según Ramos, ejemplos sutiles de esta desigualdad. "Hay ejemplos sutiles que a veces se normalizan y luego están los asesinatos", explica.

Escuchar con el corazón abierto

Ana Ramos Hernández lleva luchando por la igualdad desde 1998. "Ver que siguen pasando cosas, que mujeres del entorno o que tú misma sufres el machismo te empuja a continuar velando por nuestros derechos", confiesa. Asimismo, la participación de mujeres jóvenes en el movimiento feminista también es un incentivo: "Se dan cuenta de que aquellas mujeres locas que gritaban en la calle tenían algo de razón".

Desde su punto de vista, escuchar al feminismo "con honestidad y el corazón abierto" es uno de los trucos para combatir la lacra devastadora de la violencia machista. "Si es un hombre, escuchando será capaz de reconocer que ha ejercido discriminación en algún momento. Si es una mujer, se reconocerá en un montón de situaciones".

Además, tal y como rezó el manifiesto leído por la Plataforma, es necesaria la implicación de las instituciones públicas: "Tienen la obligación de poner todos los medios necesarios para que la lacra del machismo desaparezca de una vez de nuestra sociedad. Una vez más denunciamos que la agenda política no prioriza la vida de las mujeres". Unas reivindicaciones escuchadas por la nueva viceconsejera de Igualdad y Diversidad, Sylvia Jaén, que acudió a la concentración, pero dejó todo el protagonismo en las organizaciones: "Esto lo han convocado las asociaciones, es momento de que hablen ellas".

Ana Ramos Hernández también insistió en la importancia de la formación y sensibilización de los profesionales en materia de género, en especial, al atender a las mujeres que sufren violencia machista. "Poca gente rellena todo lo que hay que rellenar en un parte de lesiones. Que las administraciones vigilen el cumplimiento de los protocolos, que estén bien hechos los partes, las sentencias, y que pidan responsabilidades", exige.

En esta línea, el manifiesto recuerda que el machismo es un problema social, creado y perpetrado por una violencia estructural que se alimenta y mantiene de diferentes formas: "A través de los medios de comunicación con noticias amarillistas, con un sistema de Justicia que no es tal y que con sus leyes insuficientes y sus legisladores ponen en duda nuestros testimonios, cuando quienes nos representan no dotan de presupuestos suficientes los recursos para dar atención integral a las mujeres que están o han estado en una situación de violencia machista".

"Desde la Red Feminista de Gran Canaria denunciamos y condenamos este nuevo asesinato por violencia machista, manifestando que va dirigida hacia las mujeres por el hecho de serlo, y que no es un asunto solo de mujeres, sino de toda la sociedad", reclaman. "Estaremos en la lucha y en las calles hasta el fin de las violencias, sin olvidarnos de todas las compañeras, sin olvidarnos de María Concepción".

Por su parte, instituciones como el Cabildo de Tenerife o el Ayuntamiento de La Laguna ya han calificado el caso como violencia de género, y pese a que en sus últimas declaraciones la Delegación del Gobierno insistió en que aún no hay conclusiones oficiales que lo confirmen, es la hipótesis que tiene más fuerza. "Nos han dicho que hay un 80% de probabilidades de que se trate de un crimen machista", señaló este miércoles el alcalde lagunero Luis Yeray Guitérrez. El delegado del Gobierno Juan Salvador León afirmó que la expareja de Concepción, que se quitó la vida, tenía tres denuncias anteriores por violencia de género interpuestas por mujeres con las que había mantenido relaciones sentimentales.

Concepción se convertiría en la quinta mujer asesinada en Tenerife en 2019, según las cifras de la corporación insular. Con su caso, ya serían 41 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año, de acuerdo con los datos del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España.