Graves insultos de un aficionado a un árbitro en un partido de fútbol de alevines en Gran Canaria

“Maricón, te dejo en pelotas aquí, maricón y te follo el culo”. Un aficionado presente en un partido de fútbol entre los clubes San Pedro Mártir y El Calero, de categoría alevín, profirió este domingo graves insultos contra el árbitro del encuentro ante la indignación de otros padres presentes que le recriminaban que había niños presenciando su lamentable actuación. Los hechos se produjeron en el campo de El Calero, en la ciudad de Telde, en Gran Canaria.

En estado de gran excitación y con su torso desnudo, el hombre había iniciado los incidentes en la grada en compañía de otro. De ahí descendió al terminar el partido para acercarse al lugar donde estaba el árbitro con la intención de agredirlo, según sus imprecaciones. Pese a los esfuerzos de una mujer -en apariencia su pareja- el hombre salta dificultosamente una valla y se dirige hacia el colegiado, lo que impide un operario del Club Deportivo El Calero, de mayor complexión que él.

Un vídeo grabado por uno de los asistentes fue divulgado en las redes sociales por un usuario que se identifica como árbitro y que lucha “contra la violencia en el deporte y contra el periodismo de bufanda”.

➡️¡VERGONZOSO!😡



En Gran Canaria, un aficionado intenta agredir al árbitro en un partido que enfrentaba al CD San Pedro Martir y al CD Calero de categoría Benjamín. Sí, leen bien: BENJAMÍN. Es decir, en un partido de niños de 8 y 9 años.



⛔️¡BASTA YA DE VIOLENCIA!⛔️#Respectpic.twitter.com/FacofEYFDn — Árbitro Fútbol Lp (@lparbitrofutbol) February 2, 2020

Según el periódico El Día, el aficionado, padre de uno de los jugadores de El Calero, tiene prohibida la entrada a ese campo de fútbol por incidentes anteriores. El club ha anunciado que va presentar denuncia ante la Policía, al igual que el árbitro, que también ha anunciado que se personará mañana en la Federación de Fútbol.

Según el diario deportivo Marca, el colegiado Manuel Padrón González relató con de lo sucedido en el acta del partido: "Una vez finalizado el encuentro, y mientras me encontraba en el terreno de juego, varios aficionados del club visitante me increparon: "Eres un hijo de la gran puta, subnormal de mierda, te voy a matar, ven aquí jodío cagón que te mato". “Se produce un altercado entre aficionados de ambos clubes en los que se incluyen dichos padres nombrados anteriormente. A continuación, me percato que uno de los aficionados del club visitante salta la valla perimetral que separa el terreno de juego de la zona de espectadores, y viene corriendo hacia mí con el puño en alto y situándose a escasos centímetros de mi persona, siendo separado por el delegado de equipo de su respectivo club".

El colegiado abandonó las instalaciones protegido por la Policía Nacional, que apareció tras ser requeridos sus servicios.