Guaguas Municipales inaugura la 18 y entra en las instalaciones del Puerto de La Luz y de Las Palmas

El concejal de Movilidad y Ciudad de Mar del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Eduardo Ramírez, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Juan José Cardona, acompañaron esta mañana la puesta en marcha de la Línea 18 de Guaguas Municipales. Esta alternativa de transporte prestará servicio a la zona portuaria, partiendo de la Plaza Manuel Becerra, conectando e ste espacio del distrito Puerto con los puntos de interés principales del Puerto de la Luz y de Las Palmas con el objetivo de cubrir las necesidades de movilidad de los clientes y el personal del Puerto.

“ Este es un gran día, hoy -por el lunes- se cumple una demanda histórica, una antigua petición de los trabajadores y empresarios del Puerto de Luz y Las Palmas. Ellos, junto a la Autoridad Portuaria, han colaborado con nosotros a la hora de diseñar la línea, horario y paradas”, ha precisado el concejal de Movilidad, quien acudió hoy lunes a la presentación de la nueva Línea 18, acompañado por el presidente de la Autoridad Portuaria, Juan José Cardona, y diferentes asociaciones y empresas de zona portuaria.

Ramírez ha subrayado que la nueva Línea 18 de Guaguas Municipales “colaborará” en la resolución del problema del tráfico a la salida del Puerto, al tiempo que hizo hincapié en la apuesta del área de Movilidad por fomentar un cambio en la cultura de la movilidad en la ciudad: “Las instituciones tenemos que poner los instrumentos para que el cambio sea posible. Haremos campaña. Ahora esperamos que los trabajadores del Puerto utilicen esta nueva línea”.

Recorrido de la Línea 18 por el interior dl Puerto de la Luz.

Por su parte, Juan José Cardona, ha agradecido “el esfuerzo” del área de Movilidad del Ayuntamiento capitalino y Guaguas Municipales para dotar de una nueva oferta de transporte público al Puerto de La Luz y de Las Palmas. “Espero que este esfuerzo se vea compensado por una creciente demanda de viajeros. Sería positivo que esta petición, impulsada por las empresas portuarias, se pueda consolidar en el futuro y poder ampliarla”, ha señalado.

La nueva línea de transporte opera de lunes a viernes, contará con una frecuencia de paso de 30 minutos, y tendrá salidas desde la Plaza Ingeniero Manuel Becerra y el Muelle Reina Sofía. Estas frecuencias han sido adaptadas a las necesidades de movilidad del personal de las diferentes instalaciones del Puerto de la Luz y de Las Palmas, por lo que prestará servicio en un horario entre las 06:45 y las 16.30 horas, con 13 salidas desde Manuel Becerra y otras 13 desde el Muelle Reina Sofía, en el interior del Puerto. Esta línea estará a prueba hasta final de año con la intención de medir la demanda y efectividad, pudiendo producirse cambios en los horarios una vez superada esta fase de consolidación.

La Línea 18, que se convierte en la cuadragésimo cuarta línea regular de Guaguas Municipales. Desde su salida en Manuel Becerra transita por el interior de la zona portuaria y tendrá parada en: la calle Miguel Curbelo Espino (oficinas de la Autoridad Portuaria); Rotonda Capitán Nicola Mastro (entrada a OPCSA); Arranque del Muelle de León y Castillo (Gasolinera BP); Avenida de las Petrolíferas (a la altura de Depósitos Comerciales); Avenida de las Petrolíferas (a la altura de Astican); Avenida de las Petrolíferas (a la altura de Repnaval) y finaliza en el Arranque del Muelle de Reina Sofía. En el sentido inverso, hará parada en los puntos mencionados, salvo en Rotonda Capitán N. Mastro. Se acompaña la nota con el recorrido con el mapa y horarios. Ya se pueden consultar los horarios y recorridos a través de la página web ( www.guaguas.com) en el apartado Tu Línea.

Tramo de la Metroguagua sin fecha

El tramo de la Metroguagua de Las Palmas de Gran Canaria por el barrio de San José continúa "sin fecha", pasados dos meses desde que suspendiera su construcción la empresa a la que se había adjudicado esa obra entre Hoya de la Plata y el Hospital Insular, Joca.



El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, ha explicado que "la empresa que ganó la licitación está ahora mismo en una situación económica complicada", por lo que ha dejado los trabajos a medias.



Ante esta situación, ha detallado el edil, "cabían dos opciones, o que renunciase definitivamente y que se volviese a sacar a concurso ese tramo", lo que llevaría "un retraso mucho mayor que el actual" o, como segunda alternativa, que "la segunda empresa en el concurso de licitación se subrogara en la primera".



Esta segunda vía,"es la opción en la que se ha optado", porque "aunque es una alternativa lenta es más rápida que la anterior", ha recalcado Ramírez.



"Ahora mismo ambas empresas están en un proceso de negociación y se tienen que poner de acuerdo", en un proceso al que "el Ayuntamiento de Las Palmas está absolutamente atento", ya que se tendrá que compensar a la ciudad por el retraso, ha añadido.



El concejal ha insistido en que en la corporación municipal están "esperando y deseando que cierren el acuerdo definitivamente" y que vuelvan "otra vez a ponerse en marcha".



Sin embargo, ha añadido que, a su juicio, "no se puede hablar de retrasos en la Metrogragua", ya que se trata de "un proyecto que tiene prevista su finalización en el año 2021", por lo que "en el año 2018 no son retrasos", ya que "se está en tiempo" para cumplir el compromiso de acabar en 2021.



En relación al cierre del tramo de Mesa y López, en el sentido bajada, ha explicado que "se ha cerrado la subida en el primer tramo y el de sentido bajada se producirá en breve", como muy tarde "en el mes de octubre".



Como ha apuntado, "es una cuestión de la dirección de obra", que es la que "va macando los tiempos".



Sin embargo, ha apostillado, "ese tramo sí que va en tiempo, se está trabajando según lo previsto" y en el seguimiento que se realiza desde el Ayuntamiento "no se detectan retrasos".