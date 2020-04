Hombres de 80 a 89 años, los más afectados en Canarias por COVID-19 en función de la población

Los varones de entre 80 y 89 años no son el grupo más afectado en Canarias en términos absolutos por el coronavirus COVID-19, pero sí en cuanto a la incidencia de la enfermedad en función de la población por grupos de sexo y edad, según los datos hechos públicos por la Consejería de Sanidad.



En términos estadísticos, en Canarias hay 74,81 enfermos de COVID-19 por cada 100.000 habitantes (según el número de casos detectados y registrados hasta el 3 de abril), una proporción que sube hasta los 213,78 casos por cada 100.000 habitantes entre los varones de entre 80 y 89 años.



En ese rango de edad, los casos de mujeres con coronavirus bajan hasta 162,07 por cada 100.000 habitantes.



Sin embargo, si se tiene solamente en cuenta el sexo y no la edad, las mujeres resultan más afectadas por la infección que los hombres, con un índice de 79,18 casos por cada 100.000, frente a 70,36 afectados por cada 100.000 varones.



En todos los grupos de edad de ambos sexos por encima de 60 años, la incidencia del coronavirus supera los 100 casos por 100.000 habitantes, aunque solamente entre los varones de 80 a 89 años se pasa de los 200 casos.



Por debajo de los 60 años, ningún grupo de edad llega a los 100 casos por 100.000 habitantes, aunque la incidencia entre mujeres de 30 a 39 años supera ligeramente los 90 casos (por casi 53 entre los hombres de esa edad).



Entre las mujeres de 50 a 59 la incidencia se sitúa muy cerca de 90 casos, con 89,77 (por 70,83 entre los hombres de esos años).



La menor incidencia detectada en función de la población se da entre niños y adolescentes: de 0 a 9 años están afectados 3,41 de cada 100.000 y de 10 a 19 años 7,2.



Los jóvenes de 20 a 29 años también se sitúan por debajo de la media en la incidencia de la enfermedad por cada 100.000 habitantes, con 47,73 casos.



La incidencia sigue subiendo entre los 30 y los 39 años (71,71 casos por cada 100.000), entre los 40 y 49 años (74,38), entre los 50 y los 59 años (80,30), entre los 60 y los 69 años (123,37), entre los 70 y los 79 años (163,47) y entre los 80 y 89 años (182,19), para bajar a 160,19 entre la población de más de 90 años.



Sin embargo, en números absolutos la mayoría de los casos detectados no está entre los mayores de 60 años, que suman el 42,60 % del total, sino entre los menores de esa edad.



Y de esos grupos de edad el mayor número de casos que se han registrado están entre las personas de 40 a 49 años, con el 17,8 % del total de afectados acumulados, según las cifras hasta el 3 de abril.