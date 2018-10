Los alumnos de Hostelería y Turismo del IES Santa María de Guía inician una huelga indefinida

Los alumnos del ciclo formativo de Hostelería y Turismo del IES Santa María de Guía han iniciado una huelga indefinida “hartos de los incumplimientos reiterados de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias”. El detonante de las protestas ha sido el traslado de las clases a un nuevo edificio que no cuenta con el equipamiento necesario para que los jóvenes puedan formarse con garantías: “un ciclo de cocina sin cocinas sencillamente no puede hacerse”, señala Alexis Estévez, representante de los estudiantes movilizados. “Nos han prometido muchas veces que van a terminarse los trabajos en el instituto, pero nunca cumplen. Por eso hemos decidido convocar esta huelga indefinida”. Cocineros sin cocinas; instalaciones eléctricas sin red trifásica incapaz de soportar la potencia de un horno industrial; aulas de cocina sin extractor de humos… Por eso, se han anclado a las puertas del instituto: para demandar que finalicen las obras cuanto antes para poder estudiar en condiciones.

Pero por no haber, no hay ni gas. Hasta hace dos años, las clases se hacían en unas instalaciones privadas habilitadas por la Consejería hasta culminar las obras del instituto; pero cuando se inauguró el nuevo aulario los alumnos vieron como no disponían de los equipamientos mínimos para poder cursar unos ciclos formativos eminentemente prácticos. “Llevamos dos años de teoría y no hemos pisado una cocina”, señala Estévez. Los alumnos del IES Santa María de Guía van a terminar el ciclo (dos años) sin haber hecho un huevo frito. Tampoco existe el comedor pedagógico necesario para impartir las clases de hostelería. Un desastre.

“No tenemos cosas básicas como extractores o una simple conexión de gas”, comenta el alumno. Los afectados denuncian que su tránsito por el laberinto administrativo de la Consejería de Educación ha sido arduo: “de departamento en departamento sin que nadie pueda decirnos que pasa o como solucionar esta situación”. Aseguran que “ya no nos cogen ni el teléfono”. Por lo pronto, el próximo martes dicen que irá el encargado del gas. Y esperarán hasta ese día en huelga para decidir si vuelven a las clases o mueven las protestas desde el municipio norteño a las puertas de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en Las Palmas de Gran Canaria.

Los profesores apoyan a los alumnos en sus demandas y las protestas, que surgieron en el seno de Hostelería y Turismo ya se han extendido a otras áreas como Electricidad o Carpintería. Desde el Gobierno de Canarias les dicen que todo se va a solucionar en breve. A día de hoy, dos años sin poder usar las instalaciones.